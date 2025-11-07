Taranto, pesca vietata nel Mar Grande: sanzionato peschereccio

Ai pescatori è stata elevata una multa di 2.000 euro ed è stata sequestrata la rete
Multato dalla Guardia Costiera un peschereccio della marineria di Taranto intento a strascicare le proprie reti in un’area vietata. L’imbarcazione, oltre a violare le norme comunitarie che vietano la pesca sotto costa con attrezzi trainati sul fondo, stava esercitando la propria attività a poche decine di metri dalle banchine della Stazione Navale della Marina Militare, area assolutamente interdetta ad ogni tipo di attività marittima.
Ai trasgressori è stata notificata una sanzione pecuniaria di 2.000 €, con contestuale sequestro della rete da pesca, oltre all’applicazione di 6 punti al comandante ed alla licenza di pesca.
In particolare, il peschereccio appena sanzionato non risultava nuovo alla commissione di tal genere di inosservanze, atteso che, negli ultimi 10 anni, per ben due volte gli è stata sospesa la licenza di pesca, per un totale di 120 giorni.