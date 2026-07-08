Taranto, aggredisce l’ex compagna durante la festa del figlio: arrestato un 44enne

Secondo la ricostruzione degli investigatori, l’aggressione sarebbe avvenuta al culmine di una lite. Attivato il protocollo previsto dal Codice Rosso

Arrestato un 44enne di nazionalità indiana, domiciliato a Taranto, accusato di atti persecutori nei confronti dell’ex compagna. Secondo quanto ricostruito dai Carabinieri della Stazione Taranto Principale, avrebbe aggredito la donna durante i festeggiamenti per il compleanno del figlio.

L’intervento dei militari è avvenuto nella tarda serata di ieri, 7 luglio, dopo una richiesta di aiuto giunta al Numero Unico di Emergenza 112. Secondo la ricostruzione effettuata nell’immediatezza dei fatti, l’uomo, che si sarebbe trovato in stato di alterazione dovuto all’abuso di alcol, avrebbe aggredito l’ex compagna convivente al culmine di una discussione nata per futili motivi, colpendola più volte al volto con degli schiaffi.

La donna, dolorante e sotto choc, ha richiesto l’intervento dei Carabinieri e del personale sanitario del 118. I militari hanno quindi attivato le procedure previste dal “Codice Rosso”, mettendo in sicurezza la vittima, raccogliendo i primi elementi investigativi e informando l’Autorità giudiziaria.

Al termine delle formalità di rito, l’uomo è stato arrestato e, su disposizione della magistratura, trasferito nella Casa circondariale di Taranto. Il procedimento si trova nella fase delle indagini preliminari.

L’Arma dei Carabinieri ricorda l’importanza di segnalare tempestivamente episodi di violenza o comportamenti persecutori al Numero Unico di Emergenza 112, così da consentire l’attivazione delle misure di tutela previste dalla legge.