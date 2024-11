Taranto, pestato a sangue da quattro persone. I residenti: “La gente ha paura”

Aggressione brutale in pieno centro, dove un uomo di colore è stato picchiato nei pressi di un distributore automatico. Il video fa il giro dei social

Un uomo di colore brutalmente picchiato da 4 persone, accanite contro la vittima in pieno centro a Taranto. L’aggressione sarebbe avvenuta nei pressi di un distributore automatico 24 ore, in via Duca di Genova angolo via Principe Amedeo.

A diffondere le immagini sui social la pagina Facebook Taranto è lui, dopo che un cittadino ha deciso di immortalare la scena straziante col suo cellulare. Sul posto sono intervenute le forza dell’ordine.

Uno dei tanti episodi di violenza che vengono segnalati a Taranto, con i residenti della zona esasperati di vivere in un posto in cui la sicurezza scarseggia. “Ormai ubriachi tutti i giorni di fronte al 24 ore. I residenti hanno paura anche a scendere da casa. Le forze dell’ordine sono intervenute ma sempre con scarsi risultati”, si legge nel post del video.

“Serve una squadra di agenti in tenuta antisommossa, un poliziotto capace che la coordini, e nient’altro. Ma svegliatevi, la gente ha paura, ed ha ragione”, commentano i cittadini.