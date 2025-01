Taranto, ruba da auto in sosta: denunciato 35enne

La perquisizione in casa del sospettato ha permesso di ritrovare tutti gli indumenti immortalati nelle immagini dei sistemi di videosorveglianza

La Polizia di Stato ha denunciato in stato di libertà un pregiudicato tarantino di 35 anni ritenuto presunto responsabile dei reati di furto aggravato ed inosservanza agli obblighi imposti dalla sua misura di polizia.

Il personale della Squadra Volante, nel corso dei consueti servizi di controllo del territorio nel Borgo Umbertino, è stato avvicinato da un cittadino che lamentava di aver subito nella notte il furto di oggetti personali dalla propria autovettura con il conseguente danneggiamento di uno dei finestrini posteriori.

Poco distante i poliziotti di un altro equipaggio della Squadra Volante, percorrendo via Anfiteatro, hanno notato un’altra auto con il deflettore infranto e con l’ausilio dell’ignaro proprietario arrivato successivamente sul posto hanno accertato l’ennesimo furto.

Le indagini, supportate dall’analisi delle immagini dei sistemi di video sorveglianza disseminati nelle zone interessate, hanno permesso di maturare sospetti su un noto pregiudicato di 35 anni dedito abitualmente ai furti notato nella notte precedente aggirarsi con fare furtivo tra le auto in sosta.

Il 35enne era anche destinatario di una misura di polizia con l’obbligo di firma negli Uffici della Questura e con l’obbligo di dimora dalle 19. 00 alle 6.00 del mattino successivo. La perquisizione in casa del sospettato ha permesso di ritrovare tutti gli indumenti immortalati nelle immagini dei visionate poco prima, ivi compreso un inconfondibile giubbotto arancione ed un cappellino nero di una nota marca sportiva mezzo ben in evidenza.

Mentre erano in corso le fasi d’identificazione un terzo cittadino è giunto in via Palatucci per sporgere denuncia per il furto di effetti personali all’interno della sua autovettura parcheggiata nel Borgo Umbertino avvenuto presumibilmente nella notte appena trascorsa.

Il 35enne è stato denunciato in stato di libertà. Sono in corso ulteriori indagini per stabilire le sue eventuali responsabilità in merito al furto denunciato in tarda mattinata.