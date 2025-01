Violento scontro in periferia: muore un 19enne

L’incidente, avvenuto nella serata di ieri, avrebbe coinvolto un’auto e un furgone. Grave il conducente del secondo mezzo

Drammatico incidente avvenuto nella tarda serata di ieri, mercoledì 8 gennaio, nei pressi del cimitero di Talsano, alla periferia di Taranto. Lo scontro, avvenuto lungo la Strada Vicinale Vecchia, avrebbe coinvolto una Seat Ibiza e un furgone Ford Transit.

Il bilancio sarebbe particolarmente grave: un giovane automobilista, di età compresa tra i 18 e i 19 anni, avrebbe perso la vita nell’impatto. Il conducente del furgone, invece, sarebbe stato trasportato in codice rosso all’ospedale Santissima Annunziata, ma non si troverebbe in pericolo di vita.

Sul luogo dell’incidente sarebbero intervenuti i sanitari del 118, i Vigili del Fuoco del comando provinciale di Taranto e gli agenti della Polizia Locale. Questi ultimi, insieme agli specialisti dell’infortunistica stradale, avrebbero avviato le indagini per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto e accertare eventuali responsabilità. Le cause del tragico scontro sarebbero ancora in fase di accertamento.