Taranto, scontro tra due auto a mezzanotte

Una donna è stata trasferita all’ Ospedale Santissima Annunziata

Poco dopo la Mezzanotte di Mercoledì 1 luglio, è avvenuto un violento incidente a Taranto.

All’ incrocio tra via Cagliari e via Plateja si sono scontrate due auto per cause ancora in corso di accertamento. L’ impatto è stato molto violento tanto da creare ingenti danni alla carrozzeria delle due vetture coinvolte, una Fiat Panda e una Ford Fiesta.

È stato necessario l’ intervento del personale del 118 che ha soccorso le persone coinvolte e ha trasportato con urgenza una donna all’ ospedale Santissima Annunziata.

La Polizia Locale allertata ha fatto i rilievi del caso e ha ripristinato la viabilità del tratto di strada coinvolto.

.