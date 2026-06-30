Taranto, scontro tra un bus e un’ auto

L’ incidente è avvenuto all’ incrocio tra via Capocelato e via Iapigia. I feriti sarebbero cinque e tutti passeggeri dell’ autobus

Il bus della linea 8 sarebbe stato coinvolto in un incidente stradale. Secondo le prime ricostruzioni si sarebbe scontrato con un’ automobile nei pressi dell’ incrocio tra via Capocelato e via Iapigia. Il bus viaggiava in direzione Ospedale Santissima Annunziata. I feriti sarebbero cinque e tutti viaggiavano come passeggeri.

Sul luogo dell’incidente sono intervenute le autorità per ripristinare la viabilità del tratto di strada coinvolto e per stabilire l’ esatta dinamica dell’ incidente.