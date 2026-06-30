Confsal, Giochi del Mediterraneo: “É il momento di sostenere Taranto”

“La manifestazione può rappresentare un punto di svolta. É l’occasione per dimostrare che la città è capace di affrancarsi dalla monocultura dell’acciaio e di valorizzare le proprie potenzialità, puntando con decisione sul turismo, sullo sport e sulla valorizzazione del territorio.”

“Mancano ormai cinquanta giorni alla cerimonia inaugurale dei Giochi del Mediterraneo e, al di là delle polemiche che hanno accompagnato il percorso organizzativo, è il momento di fare squadra per garantire il successo di una manifestazione che rappresenta un’opportunità storica per Taranto.” È quanto afferma, in una nota, il Segretario provinciale della Confsal, Gianfranco Buttari, a meno di due mesi dall’avvio dell’evento sportivo in programma nella città ionica dal 21 agosto al 3 settembre.

“I Giochi del Mediterraneo possono segnare un punto di svolta per Taranto. Sono l’occasione per dimostrare che la città è capace di affrancarsi dalla monocultura dell’acciaio e di valorizzare le proprie potenzialità, puntando con decisione sul turismo, sullo sport e sulla valorizzazione del territorio.”

“Il cammino verso questo appuntamento internazionale è stato complesso fin dall’assegnazione dell’evento, tra ritardi, difficoltà e fasi di stallo. Oggi, però, siamo all’ultimo miglio e serve un cambio di passo: occorre abbassare i toni delle polemiche e lavorare con spirito di collaborazione, mettendo al centro esclusivamente l’interesse della città e dei suoi cittadini.”

Buttari richiama anche l’attenzione sull’eredità che i Giochi lasceranno al territorio. “Le nuove infrastrutture sportive e gli impianti riqualificati dovranno essere gestiti con lungimiranza e messi stabilmente a disposizione della comunità, delle associazioni e di tutte le realtà che ogni giorno promuovono lo sport. Queste strutture devono diventare luoghi di aggregazione, inclusione e crescita per i giovani, offrendo opportunità concrete di socializzazione e sviluppo.”

“Taranto ha davanti una straordinaria occasione di rilancio e di visibilità internazionale. Per una volta deve essere protagonista per la qualità dell’organizzazione, per la bellezza del suo territorio e per la capacità di accogliere il mondo, non soltanto per le vicende legate all’ex Ilva o ad altre criticità che troppo spesso ne hanno condizionato l’immagine. La città merita di essere raccontata per ciò che di positivo può esprimere. Merita di crescere, di creare nuove opportunità di sviluppo e di offrire ai propri giovani la possibilità di costruire qui il proprio futuro, senza essere costretti a lasciare la propria terra per trovare un lavoro”, conclude Buttari.