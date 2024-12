Taranto, sequestrato ingente quantitativo di fuochi illegali: due gli arresti e le denunce

Nelle ultime settimane l’intensa attività di contrasto della Polizia di Stato ha portato al sequestro di più di 7 quintali di materiale esplodente illegalmente

Giro di vite della Polizia di Stato sull’illecita vendita di artifizi pirotecnici e materiale esplodente che in questo particolare periodo dell’anno registra un notevole incremento.

In ben quattro distinte operazioni in diversi quartieri della città, i poliziotti della Squadra Mobile, del Commissariato Borgo e della Squadra Volante, grazie al fondamentale supporto del Nucleo Artificieri di Taranto, hanno sequestrato un ingente quantitativo di “botti di capodanno”, con due arresti ed altrettante denunce per i reati di detenzione e commercio abusivo di materiale esplodente.

I Falchi della Squadra Mobile al Quartiere Tamburi, al termine di una rapidissima attività info-investigativa, hanno proceduto al controllo domiciliare di un 50enne pregiudicato tarantino, recuperando nel soggiorno accastati in modo altamente pericoloso circa 100 petardi denominati “New Rambo” per un peso complessivo di più di 3 kg e 12 batterie da 100 colpi ciascuna.

Nel corso della prima analisi da parte degli Artificieri è emersa la palese contraffazone delle etichette apposte sui singoli petardi poi accertati essere di medio/alta pericolosità. Trasmessi gli atti all’Autorità Giudiziaria competente, il 50enne è stato tratto in arresto.

Lo stesso personale a distanza di qualche ora è riuscito ad scoprire l’ennesima illecito commercio di artifizi pirotecnici che, in questo caso, sarebbe stato organizzato con ordini che giungevano attraverso una delle più usate App di messaggistica istantanea. Un trentenne residente a Statte è stato trovato in possesso di una decina di batterie esplodenti per un peso complessivo lordo di poco più di un chilo. Il giovane è stato denunciato in stato di libertà.

Un giovanissimo poco più che venentenne è stato sopreso dal personale del Commissariato Borgo nel suo appartamento in possesso di un’ingente quantità di materiale esplodente tra cui 16 bombe carta e un’ottantina di petardi artigianali privi di etichettatura per un peso lordo complessivo di circa 16 chili oltre a numersi piccoli petardi pirotecnici. Al termine dell’operazione il ventenne è stato arrestato.

Infine in un gande magazzino sito al quartiere Tamburi la Squadra Volante ha sequestrato un ingente quantitivo di botti di capodanno.

Come accertato tutto il materiale esplodente facente parte della categoria “F2 Gruppo C” sarebbe stato messo in esposizione ed in vendita senza le necessarie autorizzazioni. La responsabile del negozio, una donna di origini cinesi di 31 anni regolare sul terriorio, è stata denunciata in stato di libertà.

Complessivamente nelle ultime settimane l’intensa attività di contrasto della Polizia di Stato ha portato al sequestro di più di 7 quintali di materiale esplodente illegalmente detenuto ed all’arresto di 4 persone ed a quattro denunce in stato di libertà.