Taranto, sigarette con droga

Arrestato un 36enne di Fragagnano

Il 20 gennaio 2026 i Carabinieri della Stazione di Fragagnano, impegnati in un servizio mirato al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti, con il supporto dei colleghi del Nucleo Cinofili di Modugno (BA), hanno arrestato un uomo del posto.

All’arrivo delle pattuglie presso la sua abitazione alcuni pacchetti di sigarette sono stati lanciati da una finestra. Sono stati recuperati immediatamente dai militari dell’Arma e al loro interno è stata rinvenuta sostanza stupefacente: circa 23 grammi di cocaina, già suddivisa in 32 dosi pronte per la cessione, e circa 13 grammi di hashish, che sulle piazze avrebbe fruttato circa duemilacinquecento.

Nel corso delle operazioni è stata inoltre sequestrata una somma di denaro, costituita da banconote di piccolo taglio, presunta verosimile provento dell’attività di spaccio. L’intero materiale è stato sottoposto a sequestro penale.

Le sostanze stupefacenti – fanno sapere – saranno successivamente consegnate al L.A.S.S. del Comando Provinciale dei Carabinieri di Taranto per gli accertamenti quantitativi e qualitativi, mentre il denaro verrà depositato su libretto infruttifero.

Il 36enne, fatta salva la presunzione di innocenza fino a sentenza definitiva di condanna, al termine delle formalità di rito e su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, è stato condotto presso la Casa Circondariale di Taranto.