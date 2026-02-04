Taranto, spaccio nei “cortili” di via Crispi

Un 26enne é stato denunciato dalla Polizia di Stato

La Polizia di Stato ha denunciato in stato di libertà un giovane pregiudicato tarantino di 26 anni ritenuto presunto responsabile del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Il personale dei Falchi della Squadra Mobile – fanno sapere – ha raccolto indizi utili a ritenere che un 26enne, già noto alle Forze dell’Ordine, avesse avviato una fiorente attività di spaccio di sostanze stupefacenti direttamente dal suo domicilio, all’interno dei cosiddetti “cortili” di via Crispi.

Dopo alcune ore di osservazione – aggiungono – i poliziotti hanno bloccato per strada il giovane sospettato ed hanno proceduto ad una perquisizione del suo appartamento.

I sospetti maturati in precedenza hanno avuto immediati riscontri: in un cassetto della cucina, nascosti tra alcune buste di plastica, sono stati recuperati alcuni involucri di cellophane di colore bianco termosaldati contenente cocaina, due dosi preconfezionate di hashish ed un bilancino elettronico di precisione perfettamente funzionante.



Trasmessi gli atti all’Autorità Giudiziaria competente, il presunto autore dell’attività di spaccio è stato deferito in stato di libertà.

Si ribadisce che per l’odierno indagato vige il principio d’innocenza sino sentenza definitiva