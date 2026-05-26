Taranto, tenta il suicidio dal Ponte Girevole

Donna in evidente stato di agitazione aggredisce i Carabinieri

È avvenuto qualche minuto fa, il tentativo di suicidio da parte di una donna straniera. Secondo le prime ricostruzioni, avrebbe tentato di lanciarsi dal Ponte Girevole per cause ancora da accertare. È stato immediato l’ intervento di tre Artificieri dell’ arma dei Carabinieri. Avrebbero subito bloccato la donna che in evidente stato di agitazione ha cercato di aggredire anche loro.

Sul posto è intervenuto subito il personale del 118 per prestare i dovuti soccorsi alla donna.