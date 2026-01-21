Taranto: triste epilogo per il bambino dopo incidente domestico

Non ce l’ ha fatta il bambino di 10 mesi che lo scorso novembre si era ustionato con l’ acqua bollente

Dopo più di 50 giorni in ospedale, ricoverato al Policlinico di Bari, è deceduto il bambino che aveva riportato ustioni di secondo e terzo grado in seguito ad un incidente domestico.

Lo scorso 17 novembre il piccolo, in un’ abitazione di Monacizzo, frazione di Torricella, si era versato addosso l’ acqua bollente del bollitore. Subito era stato trasportato all’ ospedale di Manduria ma vista la gravità delle ferite riportate, era stato trasferito nel centro grandi ustionati dell’ ospedale barese. La procura ha disposto il sequestro della salma.Il pubblico ministero Salvatore Colella dovrà valutare se disporre l’autopsia. La madre del bambino, presente in casa al momento dell’ incidente, risulta indagata come atto dovuto.

