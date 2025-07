Tenta di lanciarsi nel vuoto, salvata dalla polizia. Bitetti: “Grazie a chi lavora per la comunità”

Una donna ungherese minacciava di suicidarsi dal cornicione di un edificio in viale Virgilio. Il primo cittadino elogia il salvataggio dei tre agenti

Un gesto disperato sventato grazie al tempestivo intervento degli agenti del Reparto Infortunistica della Polizia Locale di Taranto. È quanto accaduto nel pomeriggio di lunedì 30 giugno in viale Virgilio, dove una donna è stata soccorsa in extremis dopo essere stata sorpresa in bilico sul cornicione di un edificio.

Gli agenti – l’assistente Fichera, l’agente Rotunno e l’agente Vasto – di ritorno da un intervento sulla Strada Statale 106 per un incidente con ribaltamento nei pressi dell’Hotel Delfino, avrebbero notato una donna di nazionalità ungherese, in evidente stato di agitazione, oltre il cornicione con chiari intenti suicidi.

Nonostante la situazione ad alto rischio e la corporatura robusta della donna, che avrebbe potuto avere con sé oggetti pericolosi, gli operatori sarebbero riusciti a bloccarla e metterla in salvo. La donna sarebbe stata poi affidata al 118 per un Trattamento Sanitario Obbligatorio (A.S.O.) presso l’ospedale SS. Annunziata.

Il sindaco Piero Bitetti ha espresso il suo plauso per l’intervento: “Grazie alla professionalità, alla prontezza di riflessi e all’umanità dimostrata, i nostri vigili urbani sono riusciti a evitare una tragedia, offrendo speranza e sostegno in un momento di grande dolore”. Il primo cittadino ha sottolineato come l’episodio ricordi “l’importanza del ruolo fondamentale delle nostre forze dell’ordine non solo nella sicurezza, ma anche nel sostegno alle persone in difficoltà”.