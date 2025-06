Tragedia sui binari a Massafra, muore giovane 25enne

Un ragazzo straniero sarebbe stato travolto da un treno in transito riportando lesioni fatali. L’incidente è avvenuto questa mattina nei pressi della stazione ferroviaria

Un drammatico incidente ferroviario è costato la vita a un giovane di 25 anni questa mattina a Massafra. Il ragazzo, di origine straniera, sarebbe stato investito da un convoglio in transito che gli avrebbe provocato gravissime lesioni agli arti inferiori. Nonostante il tempestivo intervento dei soccorsi e il trasporto d’urgenza all’ospedale Santissima Annunziata di Taranto, il giovane non ce l’avrebbe fatta, decedendo poco dopo il ricovero a causa di un grave shock emorragico.

L’allarme sarebbe stato lanciato dai passeggeri del treno e dal personale ferroviario. Il macchinista avrebbe tentato una frenata d’emergenza, che però non è stata sufficiente ad evitare l’impatto. La circolazione ferroviaria è rimasta interrotta sulla tratta Bellavista-Palagiano per circa due ore.

In corso le indagini delle forze dell’ordine per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto e accertare le cause che hanno portato il giovane a trovarsi sui binari al momento del passaggio del treno. Al momento non è chiaro se si sia trattato di un tragico incidente o se vi siano altre circostanze da approfondire.