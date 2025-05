Tragico scontro tra auto sulla Leporano-Talsano: un ferito grave

Violento impatto all’alba tra una Volkswagen e una Fiat Punto che si sarebbe ribaltata. Intervenuti carabinieri, vigili del fuoco e 118

Un grave incidente stradale si sarebbe verificato questa mattina, poco prima delle 7:00, sulla strada che collega Leporano a Talsano, all’altezza dell’incrocio con contrada Santa Lucia. Per cause ancora in fase di accertamento, una Volkswagen Tiguan e una Fiat Punto si sarebbero scontrate frontalmente, con quest’ultima che sarebbe finita in un terreno adiacente dopo essersi ribaltata.

Il conducente della Punto, trasportato in ospedale in codice rosso dai soccorritori del 118, avrebbe riportato le lesioni più serie. Sul luogo dell’incidente anche i Carabinieri della Compagnia di Taranto per effettuare i rilievi del caso, insieme ai Vigili del Fuoco per la messa in sicurezza dei veicoli coinvolti.

L’incidente avrebbe causato pesanti ripercussioni sulla viabilità, con significativi rallentamenti del traffico in entrambe le direzioni.