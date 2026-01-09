Trovato il corpo di una donna in una cisterna tra Martina Franca e Alberobello

Restano al momento ignote le circostanze del decesso. L’identità della vittima non è stata ancora accertata ed è al vaglio delle autorità competenti, che stanno svolgendo gli accertamenti necessari per chiarire le cause della morte

Il corpo senza vita di una donna è stato rinvenuto nelle campagne al confine tra Martina Franca e Alberobello, all’interno di una cisterna situata lungo la Strada Provinciale 58.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del Comando Taranto e di Brindisi, che hanno coordinato le operazioni di recupero del cadavere con il supporto di una squadra di sommozzatori. La segnalazione è giunta dagli operatori del 118.

Restano al momento ignote le circostanze del decesso. L’identità della vittima non è stata ancora accertata ed è al vaglio delle autorità competenti, che stanno svolgendo gli accertamenti necessari per chiarire le cause della morte.