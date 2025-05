Truffe agli anziani: incontro con i carabinieri nella chiesa di Sant’Egidio

Il Capitano Fiorentini illustra le tecniche più comuni utilizzate dai truffatori e fornisce consigli pratici per difendersi. La formazione porta già i primi risultati

I Carabinieri di Taranto intensificano la lotta alle truffe ai danni degli anziani con un importante incontro formativo tenutosi nei giorni scorsi presso la Chiesa di Sant’Egidio. L’iniziativa, guidata dal Capitano Francesca Romana Fiorentini, si inserisce in un più ampio programma di tutela delle fasce più vulnerabili della popolazione.

Durante l’incontro, il Capitano Fiorentini ha illustrato le tecniche più comuni utilizzate dai malintenzionati, evidenziando come questi ultimi si fingano spesso avvocati, dipendenti di società di servizi o appartenenti alle forze dell’ordine per conquistare la fiducia delle vittime. “I truffatori seguono schemi ricorrenti – ha spiegato l’Ufficiale – riconoscerli è fondamentale per proteggersi”.

Particolare interesse ha suscitato tra i presenti l’ultima strategia emersa: i malviventi tentano di far allontanare gli anziani dalle proprie abitazioni con false chiamate da sedicenti carabinieri. Un tentativo già sventato da un anziano tarantino che, grazie alla formazione ricevuta, ha riconosciuto la “trappola”.

Tra i consigli pratici forniti: non aprire agli sconosciuti, diffidare dalle apparenze, evitare di fornire informazioni personali online e terminare le conversazioni telefoniche sospette. Il Capitano ha inoltre invitato i presenti a consultare il sito www.carabinieri.it per maggiori informazioni e a contattare immediatamente il 112 in caso di dubbi.