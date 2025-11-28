Viola gli arresti domiciliari: arrestato 34enne nel Tarantino

L’uomo è stato denunciato, nei mesi scorsi, per guida senza patente

La Polizia di Stato ha eseguito un’ordinanza di sospensione degli arresti domiciliari con il ripristino della detenzione in carcere nei confronti di un 34enne originario di Manduria ritenuto presunto responsabile dei reati di evasione ed inosservanza delle prescrizioni imposte dalla sua misurate detentiva.

Il personale del Commissariato di Manduria, nella costante attività di controllo e monitoraggio dei pregiudicati della zona sottoposti a misure di polizia, ha accertato che un 34enne sottoposto agli arresti domiciliari avrebbe in più occasioni, anche con scuse banali, violato le prescrizioni imposte dalla sua misura di polizia per uscire dal suo domicilio senza chiedere la necessaria autorizzazione all’Autorità Giudiziaria competente.

Inoltre lo stesso nei mesi passati era stato denunciato per guida senza patente, ed era anche stato fermato per un controllo di Polizia insieme ad un suo conoscente, anch’egli con numerosi pregiudizi penali, perché a bordo di un’auto si stava aggirando con fare sospetto tra le villette nella zona di Lama dove erano stati segnalati numerosi furti in abitazione.

Pertanto l’Autorità Giudiziaria accogliendo la dettagliata segnalazione del personale del Commissariato di Manduria che chiedeva l’aggravamento della sua misura di Polizia ha disposto con effetto immediato il ripristino della detenzione in carcere ed il conseguente accompagnamento del 34enne presso la Casa Circondariale del capoluogo.