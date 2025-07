Viola i domiciliari e tenta la fuga: arrestato 28enne nel Tarantino

L’uomo, nella giornata del 23 luglio, si sarebbe allontanato senza alcuna autorizzazione dall’abitazione presso cui si trovava in regime di arresti domiciliari per precedenti vicende giudiziarie

Nella mattinata di giovedì 24 luglio, i Carabinieri della Stazione di Pulsano hanno dato esecuzione a un provvedimento di revoca degli arresti domiciliari e sostituzione con la custodia cautelare in carcere, emesso dal G.I.P. del Tribunale di Taranto, nei confronti di un uomo di 28 anni, residente nel comune jonico.

Il provvedimento scaturisce da un’attività di controllo effettuata dai militari dell’Arma che, nel corso delle quotidiane verifiche finalizzate a garantire l’osservanza delle misure cautelari imposte dall’Autorità Giudiziaria, hanno accertato che l’uomo, nella giornata del 23 luglio, si sarebbe allontanato senza alcuna autorizzazione dall’abitazione presso cui si trovava in regime di arresti domiciliari per precedenti vicende giudiziarie.

Alla vista dei militari dell’Arma, l’uomo avrebbe tentato di sottrarsi al controllo dandosi alla fuga per eludere il provvedimento a suo carico, ma grazie alla prontezza operativa e alla professionalità dei Carabinieri intervenuti, è stato immediatamente inseguito e bloccato dopo un breve tentativo di fuga, garantendo la sicurezza dell’intervento e impedendo ulteriori condotte di sottrazione alle misure imposte.

Per tali fatti, il 28enne è stato inoltre denunciato in stato di libertà per il reato di resistenza a pubblico ufficiale, in quanto avrebbe opposto un tentativo di resistenza fisica durante le operazioni di controllo. L’arrestato è stato condotto presso la Casa Circondariale di Taranto.