Violazioni sulla sicurezza nei luoghi di lavoro: controlli e sanzioni a San Giorgio Jonico

È stata deferita in stato di libertà una donna di 37 anni, amministratrice unica di una società operante nel settore commerciale. Sono state elevate sanzioni amministrative e penali che ammontano a circa 17 mila euro

Controlli serrati sul rispetto delle norme in materia di sicurezza sul lavoro nella mattinata di ieri, 22 gennaio 2026. I Carabinieri hanno svolto un servizio coordinato di controllo del territorio, disposto dal Comando Provinciale di Taranto, finalizzato alla prevenzione e repressione dei reati e alla verifica delle condizioni lavorative.

L’attività ha visto impegnati i militari della Compagnia Carabinieri di Martina Franca, con il supporto del Nucleo Ispettorato del Lavoro dei Carabinieri di Taranto. Le verifiche sono state effettuate presso un’attività commerciale aperta al pubblico.

Nel corso dei controlli, i militari dell’Arma hanno deferito in stato di libertà una donna di 37 anni, residente nel Barese, amministratrice unica di una società operante nel settore commerciale. La donna è ritenuta presunta responsabile di violazioni alla normativa sulla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, previste dal decreto legislativo 81 del 2008 e successive modifiche.

In particolare, le irregolarità contestate riguarderebbero la mancata redazione del Documento di Valutazione dei Rischi e l’omessa formazione obbligatoria dei lavoratori dipendenti. L’impresa ispezionata è risultata irregolare sotto il profilo della sicurezza, mentre il lavoratore controllato è risultato regolarmente assunto. Le sanzioni amministrative e penali elevate ammontano complessivamente a circa 17 mila euro.

Nel corso del servizio, che ha visto un ampio dispiegamento di pattuglie sul territorio, sono state controllate oltre cinquanta persone e altrettanti veicoli. Elevate, inoltre, sanzioni per violazioni al Codice della Strada. L’operazione rientra nell’ambito dei controlli periodici predisposti dall’Arma dei Carabinieri per garantire la legalità, la tutela dei lavoratori e il rispetto delle normative in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro.