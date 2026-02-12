A San Valentino il MArTA racconta gli amori di Dèi e Eroi

Si chiama “Mitici amori”, la visita che per un’ora e mezza, accompagnerà i visitatori tra le grandi storie d’amore che hanno come protagonisti eroi e dèi

Uomini innamorati pronti a sfidare l’oltretomba. Divinità guidate dal desiderio e da legami terreni. Amori contrastati, a volte violenti e promesse spezzate.

Ecco il percorso che in occasione del giorno dedicato all’amore, il prossimo 14 febbraio, alle ore 17.30, propone il Museo archeologico nazionale di Taranto.

Si chiama infatti “Mitici amori”, la visita che per un’ora e mezza, accompagnerà i visitatori (previa prenotazione), tra le grandi storie d’amore che hanno come protagonisti eroi e dèi.

Un itinerario coinvolgente tra arte e racconto, in cui ogni opera sarà una cartolina dal passato da rileggere per scoprire l’immortalità di questo importante sentimento ma anche l’origine di certe espressioni verbali.

E’ il caso della lekythos attica a figure rosse (470/460 a.C.) in cui si riconoscono Teseo sedotto dalla dea Athena e vicino a lui Arianna addormentata. La scena secondo la mitologia si svolge sull’isola di Nasso. Teseo abbandonò Arianna proprio lì sull’isola greca dando origine, probabilmente all’espressione verbale “piantata in (n)asso”.

Curiosità, avvincenti storie romantiche di amori perduti e poi ritrovati per un San Valentino originale e un’esperienza da vivere in coppia e non solo.

L’attività è compresa nel costo d’ingresso al Museo di 10 euro, salvo le gratuità o riduzioni previste dalla legge o da convenzioni. La prenotazione è obbligatoria e va effettuata chiamando il numero di telefono 099.453212 (fino ad esaurimento posti).