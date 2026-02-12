giovedì 12 Febbraio 26
CP

A San Valentino il MArTA racconta gli amori di Dèi e Eroi

Articoli Correlati

Otello, una tragedia moderna

CP -
di Maria D'Urso Dieci minuti di applausi per l'Otello di Pasotti e la star di Mare Fuori ieri sera in scena all'Orfeo di Taranto L'ostinazione che...
Read more

Nelle cavità della memoria europea: le foibe e l’esodo giuliano-dalmata nel secondo dopoguerra

CP -
Di Rosa Elenia Stravato Istituzionalizzazione del ricordo, ricostruzione storica e funzione civile della Giornata del 10 febbraio La Giornata del Ricordo, celebrata annualmente il 10 febbraio,...
Read more

Caro Lucio, ti racconto così…

CP -
Di Rosa Elenia Stravato Lucio Dalla: la voce che ha cantato l’anima dell’Italia tra poesia, musica e il calore del Sud Il clima sanremese ha iniziato...
Read more

Iscriviti alla newsletter

Ricevi gli aggiornamenti e le ultime notizie.

L'informazione dei Popoli Mediterranei

CREDIT

NEWCOSMOPOLISMEDIA S.R.L.S.
Direttore Responsabile: Vincenzo Carriero

Registrazione:
Tribunale di Taranto n.4 del 02/04/2012.

CONTATTI

Direttore: Vincenzo Carriero: direttore@cosmopolismedia.it
Redazione: redazione@cosmopolismedia.it
Ufficio Commerciale: commerciale@cosmopolismedia.it
Ufficio Comunicamed: commerciale@comunicamed.it

© Copyright 2022 - CosmoPolisMedia | Made with ♡ by Mediabrand