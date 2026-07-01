A Taranto l’estate si scalda con il “Mon Rêve Summer Festival 2026”

Presentata la rassegna con un cartellone con straordinari artisti protagonisti di imperdibili concerti e spettacoli. In scena Mario Biondi che inaugura da Taranto il tour estivo

Torna il “Mon Rêve Summer Festival”, la rassegna più attesa dell’estate tarantina che anche quest’anno presenta imperdibili eventi, all’insegna della qualità assoluta. Il cartellone è stato presentato, presso il Mon Rêve Ecogreen Resort, da Emilia Di Lello e Vincenzo Di Somma, in rappresentanza della proprietà, e dal direttore artistico Mimmo Battista. Anche quest’anno il “Mon Rêve Summer Festival 2026” si caratterizza per la varietà delle proposte, con eventi che spaziano dai concerti di autentici “mostri sacri” della musica italiana e internazionale, a proposte innovative per i più giovani e le famiglie. Suggestiva location è la “Music Arena” del Mon Rêve Ecogreen Resort che, circondata da stupende piscine, guarda sul mare: è uno degli scorci più affascinanti di questa meravigliosa infrastruttura a pochi chilometri da Taranto. Questa estate al Mon Rêve Ecogreen Resort saranno di scena Mario Biondi, The Amy Winehouse Band, Gio Evan, Tropico, “Voglio tornare negli anni Novanta” e i Patagarri

In conferenza stampa Emilia Di Lello ha annunciato che «anche quest’anno gli spettacoli si terranno sul palco in muratura che, realizzato l’anno scorso con un artistico andamento sinuoso ispirato alle onde del mare, consente una perfetta visuale a tutto il pubblico rendendo ancora “più vicini” gli artisti. Da oltre ventidue anni la proprietà, che qui rappresento con mio marito Vincenzo Di Somma, investe nel Mon Rêve Ecogreen Resort, che oggi è un accogliente resort ecocompatibile con hotel, bistrot, spa e ristoranti. Il nostro obiettivo è il “benessere” dei nostri ospiti». I biglietti di tutti gli spettacoli del “Mon Rêve Summer Festival 2026” – start ore 21.30 – possono essere acquistati, se ancora disponibili, la sera dell’evento direttamente al botteghino del Mon Rêve Ecogreen Resort (info 099.7312185 – 3357708125) oppure online sul sito www.monreve.it o sul circuito Ticket SMS

Il cartellone è stato presentato dal Direttore artistico Mimmo Battista di KiDI Management: «Iniziamo alla grande già venerdì prossimo 3 luglio ospitando in esclusiva Mario Biondi con la tappa inaugurale del suo “This Is What You Are 20th Anniversary Summer Tour” (€ 40,00 + d.p. platea posto unico a sedere non numerato, e € 28,00 + d.p. posto unico in piedi Music Arena visione limitata); è il tour estivo in cui Mario Biondi, accompagnato da una band d’eccezione composta da alcuni tra i più talentuosi musicisti della scena jazz internazionale, sta celebrando i vent’anni del brano “This Is What You Are” e dell’album “Handful of Soul”, due successi mondiali che hanno consacrato definitivamente Mario Biondi sulla scena internazionale, facendo diventare rapidamente il crooner un punto di riferimento per gli amanti del soul jazz contemporaneo.

Domenica 12 luglio sarà di scena, direttamente da Londra per una grande esclusiva, The Amy Winehouse Band con il concerto “Back to Black 20th Anniversary” (ticket € 25.00 + d.p.) che celebra il ventesimo anniversario dello straordinario album che, vincitore di un Grammy Awards, decretò il successo planetario della cantante inglese; The Amy Winehouse Band riunisce i musicisti originali che hanno accompagnato Amy Winehouse in tournée e in studio, sotto la direzione di Dale Davis, il suo bassista e direttore musicale di lunga data; con loro la cantante Bronte Shande, scelta proprio da Dale Davis, per interpretare il repertorio dell’indimenticabile e indimenticata Amy!

Mercoledì 22 luglio (ingresso con posti in piedi € 30.00 + d.p.) il Mon Rêve Summer Festival” ospiterà in esclusiva una tappa di “Extra terreste”, il nuovo tour musicale, comico e spirituale di Gio Evan: autoironico e schivo, il pugliese Gio Evan, è un artista poliedrico che si è imposto nel panorama italiano per il suo personalissimo percorso artistico che intreccia musica, parola e ricerca interiore. Lo spettacolo “Extra terreste” fa riflettere il pubblico sulla contemporaneità, sulla tendenza all’accumulo e il conseguente allontanamento dall’essenziale: in un viaggio intimo e leggero, Gio Evan attraversa il confine sottile tra cura e controllo, tra attaccamento e presenza, tra ciò che scegliamo di conservare e ciò che finisce per consumarci.

Martedì 4 agosto il cantautore napoletano Davide Petrella, in arte Tropico, sarà al Mon Rêve Summer Festival (ticket € 27.00 + d.p.) con il suo universo sonoro fatto di melodia napoletana, funk e pop contemporaneo. Tropico è uno degli artisti che maggiormente ha plasmato il suono della musica italiana degli ultimi anni, firmando popolarissimi successi per i più importanti cantanti, brani che hanno anche vinto più volte a Sanremo»; nel suo progetto da solista, Tropico è riuscito a fondere la melodia eclettica e il funk partenopeo con il meglio del pop contemporaneo, dando vita a tre album tra i più apprezzati dalla critica e tra i più suonati dalle radio italiane: “Non esiste amore a Napoli”, “Chiamami quando la magia finisce” e “Soli e disperati nel mare meraviglioso”.

Giovedì 6 agosto un grande “ritorno” con il party “Voglio tornare negli anni Novanta” (ticket € 15 + d.p.): al Mon Rêve Summer Festival torna lo show unico, incredibile, emozionante, che l’estate scorsa al Mon Rêve Ecogreen Resort ha già fatto scatenare migliaia di persone, tra cui tantissime famiglie, con i successi di Gigi d’Agostino, Gabry Ponte, 883, Eiffel 65, Corona. In questo straordinario spettacolo tutte le hits che hanno fatto ballare tutti negli anni 90, ritorneranno magicamente in un’unica grande notte mixati da eccezionali performer. Anche quest’anno “Voglio tornare negli anni Novanta” si preannuncia come un’esperienza unica, una grande festa con tanti gadget per tutti, che immergerà il pubblico nuovamente nell’atmosfera dei magici anni 90!

Il direttore artistico Mimmo Battista ha concluso l’incontro annunciando il gran finale del Mon Rêve Summer Festival 2026: «martedì 11 agosto ci saranno i Patagarri con il loro “Tua Madre Tour 2026”, un concerto (ticket € 20 + d.p.) in cui questi incredibili musicisti proporranno il loro trascinante sound, gioioso e coinvolgente, a volte irriverente, che unisce jazz, swing e gipsy jazz. In pochissimo tempo la band milanese è diventata un simbolo di resistenza alla cultura dominante, ma anche un veicolo di speranza e di sogni che non vogliono essere rinnegati: attraverso la loro musica e il loro messaggio, i Patagarri sembrano voler dimostrare che la vera ricchezza non è economica, ma quella della passione, della creatività e della voglia di vivere senza compromessi.