Ad Altamura torna “L’Oscar del Libro”

Il 24 e il 25 giugno, in programma due serate imperdibili con Giuseppe Brindisi, Attilio Romita e Manila Gorio per tributare Albano Carrisi e Vincenzo Schettini

Prosegue con slancio e crescente entusiasmo la terza edizione de “L’Oscar del Libro”, la prestigiosa rassegna culturale ideata e promossa da Manila Gorio, già direttore editoriale di Political TV – Canale 86 e direttrice artistica dell’evento. Un format itinerante che porta la cultura al centro della vita delle città pugliesi, valorizzando la lettura, il confronto diretto tra autori e lettori e la bellezza del territorio.

Dopo l’emozionante partenza da Carovigno (BR), la carovana letteraria si prepara a fare tappa in una delle piazze più suggestive di Puglia: Piazza Matteotti ad Altamura, che il 24 e 25 giugno ospiterà due eventi di eccezionale rilievo, capaci di fondere spettacolo, emozione e alta divulgazione culturale.

“L’Oscar del Libro” è molto più di una rassegna: è un laboratorio culturale itinerante, è emozione che si fa lettura, è parola che si fa legame. E Altamura, con queste due serate memorabili, diventa capitale della cultura pugliese.

Martedì 24 giugno – ore 20:30

Albano Carrisi presenta “Il sole dentro” Nella splendida cornice altamurana arriverà Albano Carrisi, icona intramontabile della musica italiana e personaggio amatissimo dal grande pubblico, che presenterà la sua ultima opera autobiografica “Il sole dentro”.

A condurre la serata sarà la direttrice artistica Manila Gorio, insieme a Giuseppe Brindisi, conduttore di “Zona Bianca”, noto giornalista e volto storico di Mediaset, che accompagneranno il pubblico in un dialogo intenso e coinvolgente tra parole, musica, memoria e identità.

Mercoledì 25 giugno – ore 20:30

Vincenzo Schettini premiato per i suoi libri di divulgazione scientifica Il secondo appuntamento vedrà protagonista Vincenzo Schettini, il professore più seguito d’Italia grazie al fenomeno social “La Fisica Che Ci Piace”, amato soprattutto dai più giovani per il suo stile diretto, inclusivo e brillante. Schettini sarà premiato per i suoi due ultimi libri, veri best-seller nel campo della divulgazione, in una serata celebrativa che vedrà sul palco Attilio Romita – ex volto autorevole del TG1 e TG2 – insieme a Manila Gorio, in un incontro che unirà generazioni, saperi e linguaggi.

Con protagonisti di caratura nazionale come Albano, Schettini, Brindisi e Romita, “L’Oscar del Libro” si conferma un evento di altissimo valore culturale e mediatico, capace di attrarre un pubblico eterogeneo e appassionato.

“Non è solo una rassegna” – ha commentato la direttrice artistica, proseguendo – “è una festa del sapere, un’occasione concreta per premiare le eccellenze del panorama italiano e avvicinare la comunità al mondo del libro attraverso emozioni, parole, musica e riflessioni profonde”.

Alle due attese serate, promosse e patrocinate dal Comune di Altamura, saranno presenti il Sindaco Petronella Vitantonio e la Vicesindaco Angela Miglionico, da sempre attenti alla valorizzazione del territorio, delle politiche giovanili e della cultura come strumento di crescita.