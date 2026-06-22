lunedì 22 Giugno 26
CP

Medimex, bilancio positivo per l’edizione 2026: già fissate le date del 2027

Articoli Correlati

Il ritmo del deserto incontra il tramonto nel castello: l’ipnotico gran finale di Sami Galbi

CP -
di Rosa Elenia Stravato Sintetizzatori, raï e percussioni ancestrali chiudono "Le strade del Mediterraneo", la rassegna curata da Diodato Le luci si abbassano, ma l'atmosfera...
Read more

Medimex 2026, gran finale a Taranto: NYC Redux Band, Slowdive e Suede per l’ultima serata

CP -
Dall'America di Bruce Springsteen alle radici del punk dei Ramones, passando per le atmosfere shoegaze degli Slowdive e il britpop dei Suede: la manifestazione...
Read more

L’ipnosi primordiale di Davide Ambrogio

CP -
di Rosa Elenia Stravato Tra elettronica e riti della Settimana Santa, il live tarantino di "Mater Nullius" ha incantato il pubblico in un viaggio mistico...
Read more

Iscriviti alla newsletter

Ricevi gli aggiornamenti e le ultime notizie.

L'informazione dei Popoli Mediterranei

CREDIT

NEWCOSMOPOLISMEDIA S.R.L.S.
Direttore Responsabile: Vincenzo Carriero

Registrazione:
Tribunale di Taranto n.4 del 02/04/2012.

CONTATTI

Direttore: Vincenzo Carriero: direttore@cosmopolismedia.it
Redazione: redazione@cosmopolismedia.it
Ufficio Commerciale: commerciale@cosmopolismedia.it
Ufficio Comunicamed: commerciale@comunicamed.it

© Copyright 2022 - CosmoPolisMedia | Made with ♡ by Mediabrand