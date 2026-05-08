Al Teatro Fusco la decima edizione del Premio Alessandro Leogrande

La cerimonia finale si svolgerà sabato 9 maggio. Cinque i libri in gara che saranno votati dai circoli dell’Associazione Presidi del Libro e gli studenti degli istituti secondari di secondo grado pugliesi

Si terrà sabato 9 maggio al Teatro Fusco di Taranto la decima edizione del Premio Alessandro Leogrande, dedicato al giornalista e scrittore tarantino scomparso prematuramente nel 2017. La manifestazione, ideata e organizzata dall’Associazione Presìdi del Libro, è promossa con il sostegno della Regione Puglia, del Comune di Taranto e del partner Edison. Da quest’anno la manifestazione si arricchisce anche della collaborazione con la Fondazione Giangiacomo Feltrinelli.

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di custodire e rilanciare l’eredità culturale e civile di Alessandro Leogrande, promuovendo il giornalismo narrativo e il confronto sui grandi temi dell’attualità, con particolare attenzione al coinvolgimento delle nuove generazioni.

Cinque i titoli selezionati per l’edizione 2026: Il gelso di Gerusalemme. L’altra storia raccontata dagli alberi di Paola Caridi, Quando il mondo dorme di Francesca Albanese, Tropico Mediterraneo – Viaggio in un mare che cambia di Stefano Liberti, L’Italia senza casa di Sarah Gainsforth e Stato-mafia. La guerra dei trent’anni di Stefano Baudino e Heiner Koenig.

A decretare il vincitore saranno i cinquanta circoli di lettura dell’Associazione Presìdi del Libro e gli studenti degli istituti secondari di secondo grado pugliesi coinvolti nel progetto grazie alla collaborazione con l’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia. Prima della votazione, gli studenti hanno incontrato gli autori in una serie di appuntamenti dedicati al confronto e all’approfondimento.