Giancarlo Siani, la penna che fece tremare i clan

Di Rosa Elenia Stravato

Cronaca di una morte annunciata: il giornalismo d’inchiesta come baluardo contro l’oscurità del “Sistema”

La scrittura ha un potere immenso, restare lì. Immortale, nonostante i dettami del tempo e le bizzarie delle follie umane che si ripetono in un loop sregolato. Ci sono penne coraggiose, sporche di veri ideali, di lotte alla legalità che meritano di trovar voce nelle nuove generazioni. Quella di Giancarlo Siani, ad esempio.

Prima di addentrarsi nella cronaca di una vita spezzata, è necessario riflettere sul valore civile ed etico del giornalismo. In una democrazia sana, il giornalista non è un semplice passacarte del potere, ma il suo “cane da guardia”. Il giornalismo d’inchiesta, in particolare, rappresenta la forma più alta di impegno civile: è la ricerca ostinata della verità laddove altri preferirebbero il silenzio. Lottare contro le mafie attraverso la scrittura significa sottrarre ossigeno al consenso sociale, smontare l’aura di impunità dei boss e restituire dignità ai cittadini oppressi. Senza informazione libera, la legalità resta un guscio vuoto.

Per comprendere la vicenda di Siani, bisogna chiarire cosa sia la Camorra. A differenza della mafia siciliana (Cosa Nostra), storicamente più verticistica, la Camorra napoletana si configura come un “Sistema” frammentato e molecolare. È una criminalità urbana e suburbana che si insinua nel tessuto economico attraverso il controllo capillare dei territori, il racket, il traffico di droga e, soprattutto, l’infiltrazione negli appalti pubblici.

Negli anni ’80, il contesto in cui Siani operava era quello di una Napoli post-terremoto (1980), dove i fiumi di denaro per la ricostruzione avevano scatenato una guerra fratricida tra la Nuova Camorra Organizzata (NCO) di Raffaele Cutolo e la Nuova Famiglia, una coalizione di clan (tra cui i Nuvoletta di Marano e i Gionta di Torre Annunziata) nati per contrastare lo strapotere cutoliano.

Siani nasce a Napoli nel 1959 in una famiglia della media borghesia del Vomero. La sua formazione è permeata da un profondo senso di giustizia sociale. Studente di sociologia, Giancarlo non sceglie la carriera accademica protetta, ma decide di scendere in strada. Inizia a collaborare con periodici locali e poi come corrispondente da Torre Annunziata per Il Mattino.

Non era un “giornalista d’assalto” nel senso muscolare del termine; era un “giornalista-giornalista“, come amava definirsi per distinguersi dai “giornalisti-impiegati“. La sua unica arma era il taccuino: frequentava i commissariati, parlava con la gente, osservava le dinamiche di potere tra i clan e le amministrazioni locali. Egli divenne un bersaglio perché smise di raccontare solo la cronaca nera (i morti ammazzati) e iniziò a raccontare la cronaca grigia: gli intrecci tra camorra, politica e affari.

Il punto di non ritorno fu l’articolo del 10 giugno 1985. In quel pezzo, Siani suggerì che l’arresto del boss Valentino Gionta fosse stato possibile grazie a una “soffiata” degli alleati, i Nuvoletta, che avrebbero venduto il boss ai carabinieri in cambio di una tregua e del controllo degli appalti per la ricostruzione. Celebre la sua definizione: ”La camorra non è un mondo a parte, è dentro di noi, nelle pieghe della nostra economia e della nostra politica.”

Questa rivelazione era intollerabile per i clan: non solo Siani svelava i loro affari multimilionari, ma ne minava l’onore, descrivendoli come traditori pronti a vendersi l’un l’altro. Siani ebbe il merito — e l’ardire — di spostare il focus narrativo. Mentre la stampa dell’epoca si limitava spesso alla “cronaca nera” (il resoconto dei morti ammazzati, intesi come fatti isolati e folcloristici), Giancarlo inventò la cronaca grigia.

La sua scrittura collegava il cadavere in strada alla delibera comunale, il proiettile all’appalto truccato. Non scriveva di “mostri”, ma di “meccanismi”. La sua non era una prosa urlata o retorica. Al contrario, era una scrittura asciutta, analitica, quasi fredda nella sua precisione.

Siani capì che contro la camorra non servivano aggettivi altisonanti, ma nomi, cognomi e cifre. La sua scrittura era “scomoda” proprio perché era inattaccabile sul piano dei fatti: citava atti giudiziari, ricostruiva parentele, mappava alleanze. Era la forza della logica applicata al caos criminale. Attraverso le sue parole, il boss perdeva l’aura di onnipotenza per diventare ciò che era realmente: un ingranaggio di un sistema economico parassitario.

Siani scriveva dei camorristi come di “imprenditori del male“, togliendo loro quel fascino epico che la narrazione popolare talvolta gli attribuiva. Scrivere che i Nuvoletta avevano “venduto” Gionta significava descriverli come traditori interessati solo al profitto, frantumando il codice d’onore fittizio su cui poggiava il loro carisma. La sua penna era diventata più pericolosa di un’arma perché rendeva pubblico ciò che doveva restare segreto.

La sera del 23 settembre 1985, Giancarlo stava rientrando a casa al Vomero a bordo della sua Citroën Mehari verde, simbolo di una giovinezza pulita e anticonformista. Due sicari lo attesero sotto casa e lo freddarono con dieci colpi di pistola. Aveva solo 26 anni.

La sua morte non fu solo un omicidio, ma un tentativo di mettere a tacere un’intera generazione di cronisti. Tuttavia, come spesso accade con i martiri del pensiero, la sua voce è diventata più forte nel silenzio della morte.

Il pensiero di Siani era semplice quanto rivoluzionario: il giornalismo è servizio pubblico. Egli si scontrò con un sistema che considerava l’informazione un fastidio o una merce di scambio. La lotta alle mafie, per Giancarlo, passava per la conoscenza oculata: non solo i nomi dei boss; capire come i soldi sporchi diventano puliti e denunciare il politico che siede a tavola con il criminale.

Oggi Siani resta il simbolo di un giornalismo che non china la testa. La sua Mehari verde è esposta come monumento alla memoria, ricordandoci che la verità ha un prezzo, ma il silenzio costa molto di più: la perdita della nostra libertà. La scrittura di Siani era un’architettura di verità; non cercava la gloria letteraria, ma l’efficacia civile. È stato ucciso non per ciò che pensava, ma per come metteva quei pensieri in fila, l’uno dopo l’altro, rendendo l’invisibile visibile a tutti. La sua Mehari non era solo un’auto, era la scrivania mobile di un uomo che aveva capito che la parola esatta è il primo passo verso la libertà.