Al via il Carnevale Massafrese 2026 con il ritorno dell’albero della cuccagna

di Angelo Nasuto

Il primo appuntamento è per il 31 gennaio 2026, a partire dalle ore 18:00, in piazza Garibaldi, dove si fronteggeranno le squadre massafresi divise e distinte per rione e ci sarà la partecipazione degli esperti campioni italiani provenienti da Almè (Bergamo), chiamati “Acrobati della cuccagna”

Concluse la festività natalizie a Massafra si comincia a respirare il clima carnevalesco, anche grazie all’annuncio dell’Associazione Massafra nostra. Il sodalizio associativo ha comunicato che quest’anno ritorna a grande richiesta l’iniziativa festosa dell’albero della cuccagna, prevista per il 31 gennaio e il 1 febbraio, facente parte delle manifestazioni dell’edizione 2026 del Carnevale Massafrese. Si tratta dell’antico gioco popolare che verrà riproposto per l’interesse della suddetta associazione culturale, dell’amministrazione comunale della Tebaide, della Regione Puglia con la collaborazione dell’Infopoint Massafra e di Massafra Turismo.

Il primo appuntamento con la “Cuccagna in… palio” è per il 31 gennaio 2026, a partire dalle ore 18:00, in piazza Garibaldi, dove si fronteggeranno le squadre massafresi divise e distinte per rione e ci sarà la partecipazione degli esperti campioni italiani provenienti da Almè (Bergamo), chiamati “Acrobati della cuccagna”.

Nella tradizione popolare l’albero della cuccagna è un gioco semplice, costituito da un palo di legno fissato al suolo, alto più di otto metri e dello spessore di circa venti centimetri, unto di grasso, in cima al quale viene fissata orizzontalmente una ruota che sostiene i premi: prosciutti, salsicce o altri generi alimentari.

Le squadre si alterneranno nella salita dell’albero e i concorrenti della stessa squadra, l’uno sulle spalle dell’altro, cercheranno di salire in cima al palo, provando però prima a neutralizzare lo strato di grasso che lo avvolge ed evitando così di scivolare di colpo lungo il palo fino a terra. Lo spettacolo si concluderà quando uno dei concorrenti raggiungerà finalemente la cima dell’albero, in segno di vittoria. Nel corso dell’ultima edizione del 2024 la presa della cuccagna è stata aggiudicata dal rione Imperiali.

L’evento avrà come consueta abitudine aprire una finestra dello stesso evento dedicato ai bambini; infatti la mattina successiva, domenica 1 febbraio, sempre in piazza Garibaldi, con gli “Acrobati della cuccagna”, sarà possibile partecipare alle lezioni di arrampicata e accompagnare i più piccoli nella scalata del palo della cuccagna in tutta sicurezza. E così, con due occasioni cha assicurano tradizione, spettacolo e divertimento, tornerà ad affermarsi tra le strade e le piazze della città il Carnevale.