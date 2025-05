Amy Winehouse inedita al Medimex: foto mai viste e arte multimediale a Taranto

Dal 17 al 21 giugno il Medimex ospita una mostra fotografica della cantante e un suggestivo video mapping sulla facciata del Castello Aragonese

Medimex, in programma a Taranto dal 17 al 21 giugno con i concerti di Massive Attack, Primal Scream e St. Vincent presenta al MArTA, Museo Archeologico Nazionale di Taranto, la mostra con foto mai esposte in Italia ‘Amy Winehouse before Frank by Charles Moriarty’ e al Castello Aragonese il video mapping On the road compilation di Roberto Santoro e Blending Pixels.

‘Amy Winehouse before Frank by Charles Moriarty’, allestita dal 17 giugno al 6 luglio al MArTA, racconta, attraverso i ricordi del fotografo britannico Charles Moriarty – che parteciperà martedì 17 giugno ad un incontro con il pubblico – e le circa 50 immagini inedite selezionate dal suo archivio, una parte fondamentale dell’esperienza professionale e umana di una delle artiste più amate degli ultimi decenni.

In esposizione anche altre 10 tra ritratti di nudo e nature morte, selezionate perché entrino in dialogo con la mostra ‘Penelope’, dedicata a una delle figure femminili più potenti dell’opera omerica, a cura di Alessandra Sarchi e Claudio Franzoni ospitata nelle sale attigue sino al 6 luglio, e con l’esposizione permanente del museo. Dal 19 al 21 giugno sulla facciata del Castello Aragonese di Taranto, un videomaping ripercorre la storia della manifestazione e celebra pace e libertà. Nella comunicazione del Medimex colombe, simboli di pace, e strumenti musicali fantasiosi hanno di volta in volta esplicitato questi temi in maniera fortemente evocativa. Medimex è un progetto Puglia Culture realizzato nell’ambito delle azioni di Puglia Sounds. (ANSA)

Crediti foto: ansa.it