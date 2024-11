Barbara d’Urso al Teatro Orfeo: la commedia debutta a Taranto

Domenica 24 novembre una versione tutta al femminile del celebre spettacolo di Ray Cooney “Taxi a due piazze”

Barbara d’Urso sarà protagonista di “Taxi a due piazze” a Taranto domenica 24 novembre. Alle ore 19, il celebre spettacolo di Ray Cooney, adattato in italiano da Gianluca Ramazzotti e diretto da Chiara Noschese, andrà in scena al Teatro Orfeo. Il cast include nomi noti come Rosalia Porcaro, Franco Oppini, Gianpaolo Gambi, Barbara Terrinoni, Gennaro Silvestro e Nico Di Crescenzo.

Dal suo debutto nel 1984, “Taxi a due piazze” ha conquistato il pubblico di tutto il mondo, ma questa sarà la prima versione esclusivamente femminile. La commedia, tra le più rappresentate in Italia grazie a edizioni storiche come quella di Dorelli e Quattrini, racconta le disavventure tragicomiche di un tassista bigamo che cerca di mantenere il suo segreto. Ray Cooney rinnova l’opera con una reinterpretazione al femminile, attualizzando i dialoghi e i contenuti per il pubblico moderno.

In questa nuova versione mondiale, Barbara d’Urso interpreta la tassista protagonista, che deve districarsi tra un marito a piazza Risorgimento e uno a piazza Irnerio, con l’aiuto della sua amica, interpretata da Rosalia Porcaro. Questa rivisitazione porta freschezza a un grande classico della commedia leggera.

Costi dei biglietti:

Platea e Prima Galleria: 40 euro + diritti di prevendita

Seconda Galleria e Platea Laterale: 35 euro + diritti di prevendita

Terza Galleria: 30 euro + diritti di prevendita

Lo spettacolo fa parte del cartellone “Teatro Orfeo: 110 anni di storia” per la stagione 2024/2025.

Per informazioni su abbonamenti e biglietti: 099 4533590 – 3290779521.

http://www.teatrorfeo.it– info@teatrorfeo.it