BCC San Marzano, a Fialdini la quinta edizione del Premio Valore Donna

Il riconoscimento sarà conferito venerdì 10 luglio al Festival Il Libro Possibile. La BCC San Marzano celebra i suoi 70 anni rinnovando l’impegno per la cultura, l’educazione finanziaria, l’inclusione e la parità di genere

Sarà Francesca Fialdini, giornalista, conduttrice televisiva e scrittrice, a ricevere la quinta edizione del Premio Valore Donna BCC San Marzano, il riconoscimento con cui l’Istituto premia ogni anno una donna che, attraverso il proprio percorso professionale e umano, rappresenta un esempio di competenza, autorevolezza, responsabilità e capacità di generare valore per la collettività. La cerimonia di consegna del Premio si terrà venerdì 10 luglio alle ore 22.45 in Piazza Aldo Moro, a Polignano a Mare, nell’ambito della 25ª edizione del Festival Il Libro Possibile, in occasione della presentazione dell’ultimo libro di Francesca Fialdini, “Come fossi una bambola”. La giornata della BCC San Marzano al Festival prenderà il via già alle ore 19.30, sempre in Piazza Aldo Moro, con un altro importante appuntamento culturale: il Presidente Emanuele di Palma dialogherà con la giornalista Mariangela Pira in occasione della presentazione del suo ultimo libro “24 parole per capire l’economia”.

L’incontro rappresenta un’ulteriore espressione dell’impegno della Banca nella promozione dell’educazione finanziaria, considerata uno strumento fondamentale per accrescere la consapevolezza di cittadini, famiglie e imprese nelle proprie scelte economiche e finanziarie. L’edizione 2026 assume un significato particolarmente simbolico. Ricorre infatti il 70° anniversario della BCC San Marzano, una storia costruita sulla centralità della persona, sullo sviluppo delle comunità e sui valori della cooperazione. Un anniversario che coincide anche con il decimo anno di partnership con il Festival Il Libro Possibile, uno dei più prestigiosi appuntamenti culturali del panorama nazionale, che la Banca sostiene con convinzione per favorire il dialogo, la diffusione della conoscenza e la crescita culturale dei territori. Il Premio Valore Donna nasce con l’obiettivo di valorizzare figure femminili che, attraverso il proprio lavoro e il proprio esempio, contribuiscono ad affermare una cultura fondata sul merito, sull’inclusione, sulla libertà e sulla responsabilità sociale. La scelta di assegnare il riconoscimento a Francesca Fialdini nasce dal valore del suo percorso professionale e del suo ultimo lavoro editoriale. Da anni, con il suo stile sobrio, autorevole ed empatico, Fialdini racconta le persone e le loro storie, affrontando con sensibilità temi sociali, culturali e civili di grande attualità.

Con “Come fossi una bambola”, l’autrice propone una riflessione intensa e coraggiosa sui meccanismi della manipolazione affettiva, della violenza psicologica e degli stereotipi di genere, accompagnando il lettore in un percorso di consapevolezza che restituisce centralità alla dignità, alla libertà e alla forza delle donne. Un messaggio che supera la dimensione narrativa per trasformarsi in un invito alla responsabilità collettiva, alla cultura del rispetto e al contrasto di ogni forma di violenza. BCC San Marzano sceglie di conferire il Premio a Francesca Fialdini, riconoscendole la capacità di utilizzare il giornalismo, la televisione e la scrittura come strumenti di conoscenza, dialogo e crescita culturale, contribuendo a promuovere una società più consapevole, inclusiva e rispettosa della dignità di ogni persona. Giunto alla quinta edizione, il Premio Valore Donna racconta un percorso coerente che negli anni ha visto protagoniste alcune delle personalità femminili più autorevoli del panorama nazionale. Nelle precedenti edizioni il riconoscimento è stato conferito ad Antonella Viola, Barbara Gallavotti, Cristina Scocchia e Francesca Fagnani, donne che, in ambiti diversi, hanno saputo affermarsi come punti di riferimento per competenza, innovazione, coraggio e responsabilità sociale. Il Premio rappresenta una delle iniziative attraverso cui la BCC San Marzano traduce concretamente il proprio impegno a favore della parità di genere, dell’inclusione e della valorizzazione del talento femminile, principi che trovano espressione anche nelle politiche aziendali dell’Istituto.

Un percorso confermato dal conseguimento della Certificazione per la Parità di Genere UNI/PdR 125:2022, che testimonia la volontà della Banca di promuovere modelli organizzativi fondati sull’equità, sulla valorizzazione delle competenze e sulle pari opportunità. «Celebrando i nostri 70 anni abbiamo voluto che il Premio Valore Donna assumesse un significato ancora più profondo – dichiara il Presidente della BCC San Marzano, Emanuele di Palma – Quest’anno ricorrono anche i 10 anni della nostra collaborazione con il Festival, una partnership nata dalla convinzione che la cultura rappresenti uno dei più efficaci strumenti di crescita delle persone e delle comunità. In questo contesto il Premio Valore Donna non è soltanto un riconoscimento a una protagonista della cultura italiana, ma il simbolo di un impegno che la Banca porta avanti ogni giorno, promuovendo inclusione, pari opportunità e valorizzazione del merito. Francesca Fialdini interpreta pienamente questi valori. Attraverso il suo lavoro giornalistico ha sempre saputo raccontare le persone con autenticità e sensibilità.»