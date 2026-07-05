L’Angolo della Conversazione, arriva la geopolitica di Fabbri

Il noto divulgatore verrà intervistato, nel corso della serata, dal direttore di CosmoPolis Vincenzo Carriero

Dario Fabbri, il noto volto televisivo, sarà il protagonista del terzo appuntamento della rassegna l’Angolo della Conversazione. L’incontro è fissato per venerdì 10 luglio (ore 21:00) allo Yachting Club di San Vito che si appresta ad ospitare il conosciuto giornalista e commentatore geo-politico per la presentazione del suo ultimo lavoro “Il destino dei popoli, come l’umanità ha fatto la storia e creato il nostro tempo”, edito da Ribaudo. In questo nuovo libro, Dario Fabbri suggerisce di osservare i popoli mentre costruiscono il loro destino e quello degli altri. L’autore racconta una geopolitica intessuta di discipline quali l’antropologia e la psicologia collettiva, sorretta da profondità storica, etnografia e linguistica.



In questa parte di mondo -secondo Fabbri- ci si illude che la storia sia finita, che il sapere sia già stato tutto codificato e che esista un solo modo legittimo di interpretare il corso degli eventi. Niente di più ingannevole: le discipline umanistiche sono e restano scuole di pensiero, destinate a essere superate, riformate, reinventate. Se davvero gli strumenti che conosciamo bastassero, non saremmo così sorpresi da ciò che accade nel mondo. La geopolitica umana nasce da questa consapevolezza. Dal rifiuto per le narrazioni lineari, per i dogmi cristallizzati. Non sono i leader, non sono i maître à penser, non sono le élite economico-finanziarie a scrivere la storia, le storie, ma i popoli in movimento: le loro paure, i desideri, le ambizioni. Attraverso quei sentimenti nel corso dei secoli i popoli hanno creato altri popoli, le radici del parlato, le lingue, le religioni, il mito, le idee. Fino a comporre il nostro presente. Perché le collettività, anche quando non sanno ancora raccontarsi, sono già all’opera.

La presentazione del volume sarà l’occasione per commentare anche le principali vicende che stanno sconvolgendo l’Europa ed il Medioriente. L’atteso incontro sarà moderato dal giornalista Vincenzo Carriero, direttore di CosmoPolisMedia.



