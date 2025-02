La biblioteca Acclavio diventa social: nasce uno spazio per giocare e stare insieme

È stato inaugurato a Taranto uno spazio innovativo dedicato al gaming, arricchito da donazioni della comunità, per promuovere la lettura attraverso il divertimento

Un’area dedicata al gaming per avvicinare i giovani alla lettura attraverso il divertimento. È questa la nuova scommessa della Biblioteca Civica Pietro Acclavio di Taranto che inaugura “Acclavio Game”, uno spazio innovativo nato grazie alla generosità dei cittadini.

Durante il periodo natalizio, la comunità tarantina ha risposto con entusiasmo all’appello della biblioteca, donando giochi di ogni tipo per arricchire la nuova sala dedicata all’intrattenimento e alla socializzazione. Dal classico Trivial ai giochi ispirati a Dante, passando per quiz sui manga e giochi di strategia, l’offerta è ampia e variegata.

Lo spazio, accessibile gratuitamente per i tesserati della biblioteca, sarà aperto tutti i giorni, weekend compresi, negli orari di apertura della struttura. Per usufruire del servizio è necessaria la prenotazione via email.

“Acclavio Game rappresenta un’importante opportunità per avvicinare le nuove generazioni alla biblioteca attraverso il gioco – spiegano i responsabili della struttura – In un ambiente accogliente e stimolante, i giovani potranno incontrarsi, divertirsi e condividere la loro passione per i giochi”.

L’elenco completo dei giochi disponibili è consultabile sul sito web della biblioteca, dove è possibile trovare tutte le informazioni necessarie per partecipare a questa nuova iniziativa che promette di trasformare la biblioteca in un vivace centro di aggregazione culturale.