Carnevale tutto l’anno: Massafra apre la 74ª edizione con la presentazione dei bozzetti

di Angelo Nasuto

Il Villaggio del Carnevale gremito per la presentazione dei progetti dei maestri cartapestai. Tra le novità, stop all’area esterna di montaggio e un’organizzazione che punta a vivere dodici mesi l’anno

Il Carnevale di Massafra guarda già al 2027 e lo fa con un anticipo senza precedenti. Il Villaggio del Carnevale, sulla Statale 7 Appia, ha ospitato la serata di presentazione dei bozzetti dei carri allegorici che sfileranno il 7 e il 9 febbraio, inaugurando ufficialmente il percorso verso la 74ª edizione della manifestazione.

Una scelta che segna un cambio di passo rispetto al passato, quando la macchina organizzativa prendeva forma soltanto in autunno. L’obiettivo è chiaro: trasformare il Carnevale in un appuntamento capace di vivere durante tutto l’anno, valorizzandone il ruolo culturale, turistico e identitario.

A condurre la serata è stato Antonello Giasi davanti a una platea numerosa di appassionati e curiosi. Presenti anche la sindaca Giancarla Zaccaro, gli assessori e numerosi rappresentanti dell’amministrazione comunale, che hanno assistito alla presentazione dei progetti firmati dai maestri cartapestai.

Uno dopo l’altro, i team dei carristi hanno illustrato i bozzetti destinati a trasformarsi, nei prossimi mesi, nelle imponenti opere in cartapesta protagoniste dei corsi mascherati. Come da tradizione, la presentazione ha alimentato entusiasmo e aspettative tra gli appassionati, già pronti a immaginare i grandi carri sfilare tra le vie della città.

Le opere affrontano temi di forte attualità e valore simbolico: dalla tutela dell’ambiente alla violenza di genere e al femminicidio, fino all’eterna contrapposizione tra bene e male. Non mancheranno riferimenti al mondo dello spettacolo e della musica, mentre torna la satira politica internazionale. Spazio anche all’orgoglio nazionale e all’identità massafrese, elementi che da sempre caratterizzano il Carnevale cittadino.

Soddisfatta la sindaca Giancarla Zaccaro, che ha definito la serata “una grande partenza per la 74ª edizione del Carnevale Massafrese”, ringraziando i cartapestai “per essersi messi subito al lavoro e aver trasformato la presentazione dei bozzetti in un momento capace di far immaginare ciò che presto prenderà forma, colore e vita”.

Tra le novità organizzative annunciate c’è anche l’eliminazione dell’area esterna di montaggio dei carri. Le strutture saranno assemblate direttamente all’interno dei capannoni, una soluzione che consentirà di ridurre i costi e rendere più efficiente l’organizzazione.

“Questa scelta ci permette un importante contenimento delle spese e conferma il percorso di crescita del Carnevale. Stiamo facendo tesoro delle esperienze passate e lavoriamo con umiltà e razionalità, perché il Carnevale non è soltanto festa: è cultura, turismo e sviluppo per l’intera città”, ha aggiunto la prima cittadina.

Nel corso della serata è stato inoltre svelato il manifesto ufficiale della 74ª edizione, realizzato dall’artista Lucia Di Giorgio, destinato a rappresentare l’immagine del Carnevale Massafrese 2027.