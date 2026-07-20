Michele Emiliano ospite dell’Angolo della Conversazione con L’alba di San Nicola

La rassegna accoglie l’autore di un legal thriller storico ambientato nella Bari del 1911, dove un omicidio apre la strada a una rete di segreti, intrighi e conflitti di potere

Martedì 21 luglio, nuovo importante appuntamento della rassegna L’Angolo della Conversazione. L’arena della Y Beach accoglierà l’ex governatore della Regione Puglia Michele Emiliano per la presentazione del suo romanzo d’esordio “L’alba di San Nicola”, edito da Solferino, un legal thriller storico che intreccia un’indagine giudiziaria con intrighi internazionali e vicende legate alla guerra di Libia.

L’evento sarà un’occasione di confronto e riflessione sui temi affrontati nel volume, attraverso il dialogo tra l’autore e il giornalista Giovanni Saracino, direttore del Corriere di Taranto, che condurrà l’incontro.

Il libro è ambientato a Bari nel maggio 1911. È l’alba del giorno dopo la grande festa di San Nicola quando, su una spiaggetta cittadina, viene ritrovato il corpo di una ragazza uccisa da una coltellata netta al cuore. Stretto nella mano, un indizio inquietante: un bottone militare con il monogramma del re. Il sospettato perfetto è il giovane pescatore Sabino Lepore, amico d’infanzia della vittima, Anna: ne era innamorato e soprattutto è povero, impulsivo, senza difese. Ma il maresciallo Michelangelo Piemontese, cresciuto a Bari Vecchia negli stessi vicoli del presunto assassino, non ci sta a quella verità precostituita.

A chi appartiene quel bottone e chi è il misterioso tenente Massimo Sella, che forse era con Anna quella sera ma che non avrebbe dovuto nemmeno trovarsi a Bari? Per opporsi a un esito già scritto, Michelangelo va a cercare fino a Napoli un’alleata: Maria, brillante avvocatessa e amica di Anna, una donna abbastanza conturbante e libera da preoccupare non poco Concetta, moglie del maresciallo.

Dal momento in cui Maria e suo padre compaiono in aula per prendere la difesa di Sabino, le carte in tavola cominciano a cambiare, rivelando una scia di omissioni, minacce e segreti che conducono verso la basilica di San Nicola, verso i palazzi del re e perfino oltre il mare, dove l’Italia prepara la guerra alla Libia. Tra intrighi internazionali e colpi di scena giudiziari, donne coraggiose e uomini divisi tra dovere e diritto, prende forma un legal thriller appassionante e originale, che scava nel cuore oscuro dell’Italia di inizio Novecento. Un racconto che parla di giustizia sociale e politica, di Nord e di Sud, del pericolo che il potere diventi un’arma e la libertà un lusso.