Cent’anni fa nasceva Mario Mazzarino, artefice dello sviluppo del Mezzogiorno

L’amministrazione comunale ricorderà con un convegno il politico e amministratore che dedicò la sua vita alla crescita economica e sociale del Sud

Ricorre oggi il centenario della nascita di Mario Mazzarino, protagonista dello sviluppo e della ricostruzione del Mezzogiorno. Dirigente politico, amministratore locale, deputato e sottosegretario al Tesoro e all’Industria, Mazzarino ha legato la sua attività alla crescita economica, sociale e culturale di Taranto e del Sud.Tra i suoi meriti principali ricordiamo la promozione della riforma agraria, la fondazione del primo Consorzio Asi d’Italia a Taranto, il rilancio dei Cantieri navali ex Tosi, la presidenza della Federazione nazionale dei consorzi di industrializzazione, il ruolo di sottosegretario al Tesoro e di rappresentante italiano nell’allora Consiglio Ecofin, oltre all’impegno nell’Agensud.L’Amministrazione comunale lo ricorderà con un convegno di studi volto a valorizzarne le idee guida: umanesimo integrale, coesione sociale, progresso e sviluppo.