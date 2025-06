“Chiostro in musica”, venerdì 27 giugno il concerto di Roberto Cacciapaglia

Secondo appuntamento con la rassegna culturale all’interno dell’antico Chiostro di Sant’Antonio a Taranto

La musica come mezzo per esplorare il mistero della vita e l’essenza delle cose. Si preannuncia immersivo e coinvolgente il secondo appuntamento con “Chiostro in Musica”, la rassegna voluta dalla Soprintendenza Nazionale per il Patrimonio Culturale Subacqueo col supporto della Direzione Generale Spettacolo del Ministero della cultura, all’interno dell’antico Chiostro di Sant’Antonio a Taranto e realizzata nell’ambito dell’Estensioni Music & Light Festival 2025 da Idea Show.

Il 27 giugno, infatti, tra le mura quattrocentesche e le splendide arcate del grande complesso architettonico che ospita una delle sedi della Soprintendenza nazionale, arriva infatti Roberto Cacciapaglia, uno dei pianisti più innovativi e profondi del panorama internazionale.

“Si tratta di una esperienza dal vivo che va ben oltre il semplice concerto – spiega Angelo Michele Raguso, responsabile della sede operativa dell’ex Convento di S. Antonio e ideatore della rassegna – perché si fonde appieno con il luogo e promette, come nello stile di Cacciapaglia, di creare un’unione tra ascoltatore e interprete”.

Luogo, storia ed emozioni che trovano conferma anche nelle parole della Soprintendente, Francesca Romana Paolillo. “Uno dei nostri compiti è quello di favorire la conoscenza e la pubblica fruizione dei luoghi della cultura di Taranto affidati alle nostre cure: al Convento di San Domenico in Città Vecchia abbiamo allestito la mostra “Nostoi. Frammenti di storia” e al Convento di Sant’Antonio accogliamo il pubblico appassionato di musica”.

Il 27 giugno, alle 20.00, si preannuncia, dunque, un’altra serata di grande successo con Cacciapaglia che propone all’interno del chiostro dell’ex Convento di Sant’Antonio, la sua musica d’avanguardia, che unisce minimalismo, elettronica e spiritualità, un viaggio che come lui stesso afferma “attraversa i sentimenti più intimi e le riflessioni più profonde”.

Roberto Cacciapaglia, distintosi per la sua integrazione tra tradizione classica e sperimentazione elettronica, ha realizzato la colonna sonora dello show serale dell’Albero della Vita di Expo 2015 e la sua produzione conta 23 album realizzati, alcuni con le più importanti orchestre internazionali: Royal Philarmonic Orchestra, Teatro alla Scala Academy Orchestra, Moscow Imperial Orchestra, Dubai Philharmonic Orchestra, etc. È stato in concerto alla Carnegie Hall di New York (2019), alla Cadogan Hall di Londra (2023) e nei più prestigiosi teatri di Italia, Russia, Cina e Turchia. Negli anni ’80/’90 le sue musiche sono state utilizzate da importanti marchi italiani e internazionali come colonna sonora e ha prodotto artisti italiani di spicco. Importante anche la sua collaborazione con il maestro Franco Battiato.

Tutti gli spettacoli di “Chiostro in Musica”, si svolgeranno nel complesso monumentale dell’ex Convento di Sant’Antonio, in via Luigi Viola, 5 (Taranto) e inizieranno alle ore 20.

Il biglietto per assistere allo spettacolo di Roberto Cacciapaglia è già disponibile sulla piattaforma Vivaticket.

Prossimo evento con “Chiostro in Musica” il 28 luglio con l’amatissimo pianista e performer Stefano Bollani