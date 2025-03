Dal culto di Dioniso al jazz: una mattinata musicale al MArTA di Taranto

La Buzzing Jars Brass Band si esibisce domenica 23 marzo nel museo archeologico per un viaggio tra reperti antichi e note contemporanee

La storia antica della Magna Grecia si fonde con le moderne sonorità jazz in un’originale matinée al Museo archeologico nazionale di Taranto (MArTA). Domenica 23 marzo, nell’ambito della rassegna “Un anno di concerti al MArTA”, il museo ospita un evento che combina archeologia e musica dal vivo.

Il percorso culturale, organizzato in collaborazione con l’associazione Le Corti di Taras e L.A. Chorus, prende il via dalla celebre tomba degli atleti per esplorare il culto di Dioniso attraverso i corredi funerari, il simposio e le rappresentazioni della farsa fliacica nelle sale VII e VIII del museo.

Protagonista della mattinata sarà la Buzzing Jars Brass Band, ensemble composto da musicisti dell’Orchestra Sinfonica del Teatro Lirico di Cagliari. Il gruppo, che vede la presenza di ottoni e percussioni, proporrà un repertorio eclettico che spazia dagli standard jazz al tango, dalla bossa nova alle colonne sonore, fino alla dance contemporanea.

La formazione include Vinicio Allegrini e Dario Zara alle trombe, Lorenzo Panebianco al corno, Luca Mangini al trombone, Claudio Lotti al basso tuba, mentre alle percussioni si alterneranno Pierpaolo Strinna al vibrafono ed Emanuele Murroni alla batteria.

L’evento, che include visita guidata, concerto e aperitivo, ha un costo di 10 euro. I biglietti sono disponibili su www.vivaticket.com o presso la sede de Le Corti di Taras in via Giovinazzi, 28.

La visita guidata inizierà alle 10:00, seguita dal concerto alle 11:00.