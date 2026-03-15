Destino, identità e riconoscimento in Vorrei incontrarti ancora una volta

di Rosa Elenia Stravato

Kate Eberlen tra narrativa sentimentale e riflessione esistenziale

Come scegliete un libro? Dalla copertina o dalla quarta?

Numerose sono le teorie a riguardo ma in un sistema iper complesso come la nostra società, la scelta di un testo rappresenta un momento particolare. Può rappresentare un’occasione per perdersi oppure per redimersi; un colpo di testa, una valutazione sbagliata o anche una sorpresa lucente. Insomma: scegliere un testo, significa concedersi l’occasione di farsi parlare da qualcuno che ha deciso di mettere su carta una storia che possa vivere nei lettori. Ci sono storie che sembrano farsi spazio dentro ai lettori proprio quando gli stessi non sono in cerca di risposte; sono storie che svestono dalle certezze e innestano il dubbio, quello che produce vita.

Testi che, per caso ti capitano tra le mani e divengono un dono al quale devi dire “grazie”, perché – evidentemente- ti riportano alla tua vera natura. Non si tratta di puro romanticismo, no. È qualcosa che sfugge alle etichette e si presta ad essere un hic et nunc reiterato.

Ci sono storie che ci vivono dentro e finiscono per cambiarci per sempre. Il romanzo Vorrei incontrarti ancora una volta di Kate Eberlen — titolo originale Miss You — si è imposto come bestseller internazionale per la sua capacità di coniugare struttura narrativa avvincente e profonda introspezione psicologica. Pubblicato nel 2016, il libro si colloca nel solco della narrativa sentimentale contemporanea, ma ne supera i confini convenzionali, proponendo una meditazione sul tempo, sul destino e sulla costruzione dell’identità adulta. L’opera si contraddistingue per un impianto narrativo fondato sull’“incontro mancato”. Una figura tematica che consente all’autrice di esplorare la tensione tra casualità e necessità, tra possibilità e scelta, tra ciò che è stato e ciò che avrebbe potuto essere.

La storia prende avvio a Firenze, nel 1997. Tess e Gus, poco più che adolescenti, si trovano nello stesso luogo e nello stesso momento, ma non si incontrano davvero. Questo mancato incrocio diventa l’asse portante dell’intero romanzo. Da quel momento, le loro vite procedono in parallelo per sedici anni, sfiorandosi ripetutamente senza mai sovrapporsi. Tess, segnata dalla malattia della madre, rientra a Londra e rinuncia ai propri sogni per prendersi cura della famiglia. Il suo percorso è costellato da responsabilità premature, relazioni affettive ambigue e un costante senso di sospensione. Gus, invece, cresce all’ombra di un padre anaffettivo e autoritario; cerca nella carriera e nelle relazioni una forma di riconoscimento, ma rimane intrappolato in dinamiche emotive irrisolte. L’originalità della trama risiede nella scelta strutturale di alternare i punti di vista dei due protagonisti, costruendo un montaggio narrativo che mette in scena la simultaneità delle loro esistenze. Il lettore diventa così testimone privilegiato di una “sincronicità mancata”: sa ciò che i personaggi ignorano, percepisce la prossimità dei loro destini e sperimenta una tensione crescente verso l’incontro finale. Il dispositivo narrativo dell’“almost” — del quasi — diventa cifra simbolica dell’esperienza contemporanea: quante volte nella vita si sfiorano possibilità senza afferrarle? Quante scelte sono determinate da fattori esterni, paure, vincoli sociali? Uno degli elementi che hanno contribuito al successo del romanzo è la forte capacità identificativa. Tess e Gus non sono eroi straordinari, ma individui ordinari, con fragilità, insicurezze e aspirazioni realistiche. Proprio questa normalità consente al lettore di “vestire quei panni” con naturalezza. Tess incarna il conflitto tra desiderio personale e dovere familiare, un tema che attraversa generazioni e culture. La sua esperienza di cura e rinuncia risuona con quella di molti lettori che hanno dovuto sospendere o riformulare le proprie ambizioni. Gus, dal canto suo, rappresenta la difficoltà maschile di elaborare il lutto emotivo e di costruire relazioni autentiche in una società che premia il successo esteriore più dell’equilibrio interiore. Il romanzo, pur centrato su una vicenda sentimentale, si apre dunque a questioni più ampie: la precarietà affettiva, il peso delle aspettative familiari, la ricerca di senso in un mondo competitivo.

L’incontro mancato diventa metafora dell’incompiutezza esistenziale che caratterizza la modernità. La penna di Kate Eberlen si caratterizza per uno stile limpido, misurato, privo di eccessi retorici. L’autrice adotta una lingua scorrevole ma attenta alle sfumature psicologiche, costruendo dialoghi credibili e introspezioni delicate. Interessante la scelta della costruzione stessa della narrazione che percorre un arco cronologico ampio, in cui l’alternanza dei capitoli produce un effetto di montaggio parallelo che rafforza la tensione narrativa. Il punto di vista ravvicinato permette al lettore di accedere ai pensieri più intimi dei protagonisti, favorendo empatia e immedesimazione. La scrittura di Eberlen evita il sentimentalismo eccessivo tipico di parte della narrativa romantica commerciale. L’emozione nasce non da colpi di scena spettacolari, ma dalla lenta sedimentazione delle esperienze e dalla consapevolezza del tempo che passa.



Vorrei incontrarti ancora una volta propone una riflessione sul rapporto tra destino e responsabilità individuale. Se da un lato il romanzo sembra suggerire l’esistenza di un filo invisibile che lega Tess e Gus, dall’altro evidenzia come le scelte personali — spesso dettate da paura o insicurezza — influenzino profondamente il corso della vita. Il senso autentico della storia risiede proprio in questa ambivalenza: l’amore non è presentato come soluzione magica, ma come possibilità che richiede maturazione, consapevolezza e capacità di riconoscere l’altro. L’incontro finale, lungamente atteso, non rappresenta solo la realizzazione di un destino romantico, ma il compimento di un percorso di crescita individuale. In tal senso, il romanzo si configura come un Bildungsroman sentimentale: non racconta soltanto una storia d’amore, ma il processo attraverso cui due individui imparano a conoscersi, a fare i conti con il passato e a costruire un’identità adulta. Il successo di questo romanzo non si spiega unicamente con la sua trama coinvolgente, ma con la sua capacità di intercettare un sentimento diffuso: la percezione che la vita sia fatta di possibilità sfiorate, di tempi non sincronizzati, di occasioni perdute e ritrovate. L’autrice, con una scrittura sobria e attenta alle dinamiche interiori, offre una narrazione che invita il lettore a interrogarsi sulle proprie scelte e sulle traiettorie del proprio passato. Il romanzo dimostra come la narrativa sentimentale possa farsi veicolo di riflessione esistenziale, restituendo al tema dell’incontro — e del mancato incontro — una profondità che supera la dimensione puramente romantica.

In definitiva, questa storia ricorda che il destino, se esiste, non è mai indipendente dalla nostra capacità di riconoscere l’altro nel momento giusto — e di riconoscere noi stessi.