giovedì 5 Febbraio 26
Dietro la maschera cosa c’è? Il Carnevale come non l’avete mai letto

Il tarantino Nàdir Garofalo insignito del titolo “Accademico ad honorem”

di Emanuela Perrone Taranto si riafferma protagonista nella grande musica: l’Accademia Filarmonica di Bologna premia un giovane talento tarantino È un riconoscimento che parla di talento...
La prima volta che Alda guardò il mare

di Rosa Elenia Stravato Alda Merini e i suoi anni felici in quel di Taranto Immaginate, per un attimo, di non aver mai visto nella...
Massafra, ecco la 73esima edizione del Carnevale tra i più attesi

di Angelo Nasuto "Torna più forte di prima" è questo il messaggio che ha lanciato, stamattina, la sindaca Zaccaro Il Carnevale Massafrese sta tornando più forte...
