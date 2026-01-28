Fabio Barnaba porta Taranto a Sanremo: la Puglia protagonista sul palco dell’Ariston

di Emanuela Perrone

Un compositore tarantino firma uno dei brani in gara: Fabio Barnaba porta a Sanremo il talento pugliese insieme alla voce intensa di Serena Brancale

Taranto e la Puglia tornano a brillare sotto i riflettori del Festival di Sanremo, il palcoscenico più prestigioso della musica italiana. Tra i protagonisti di questa edizione c’è il compositore e direttore d’orchestra tarantino Fabio Barnaba, che firma insieme ad altri autori, il brano “Qui con me”, interpretato dalla cantante pugliese Serena Brancale, una delle voci più originali e raffinate del panorama musicale contemporaneo.

Un connubio meridionale che unisce talento, ricerca musicale e radici profonde. Il brano, che al primo ascolto da parte della stampa raccoglie voti alti, è un motivo di orgoglio per un territorio che continua a esprimere eccellenze capaci di affermarsi a livello nazionale.

In questi giorni, Fabio Barnaba sta condividendo sui suoi canali social il dietro le quinte delle prove, raccontando l’emozione e la soddisfazione per un traguardo importante della sua carriera.

Per il compositore tarantino non si tratta di un debutto sul palco dell’Ariston. Già lo scorso anno, infatti, Fabio Barnaba aveva diretto Serena Brancale insieme ad Alessandra Amoroso, durante la serata delle cover del Festival. Il ritorno a Sanremo come autore di un brano in gara segna dunque una nuova tappa di un percorso artistico in costante crescita. Un percorso che dimostra come il Sud continui a essere una fucina di talenti.

(Foto: profilo Facebook Fabio Barnaba)