Grande lirica al Teatro Orfeo con Marcianò e l’Orchestra della Magna Grecia

Venerdì 7 febbraio, Taranto ospita “Arie e duetti – La magia dell’opera”: un concerto che celebra i capolavori del belcanto italiano con l’esibizione di voci stellari

Il belcanto italiano protagonista venerdì 7 febbraio a Taranto con un concerto che celebra i capolavori dell’opera lirica. Sul palco del Teatro Orfeo l’Orchestra della Magna Grecia, diretta dal Maestro Gianluca Marcianò, accompagnerà le voci del mezzosoprano giapponese Saori Sugiyama e del baritono Paolo Ingrasciotta in un viaggio attraverso le più celebri arie e duetti del repertorio operistico.

La serata, dal titolo “Arie e duetti – La magia dell’opera”, proporrà brani tratti da capolavori come “La Favorita” di Donizetti, “L’Italiana in Algeri” e “Il Barbiere di Siviglia” di Rossini. In programma anche l’esecuzione di una composizione dell’australiano Francis Griffin, vincitore del recente concorso “Luis Bacalov”.

“È un programma sontuoso e frizzante con importanti arie del Belcanto – sottolinea il Maestro Marcianò, direttore principale dell’ICO Magna Grecia – Sono felice di tornare a Taranto dopo il Concerto di Capodanno per celebrare l’opera lirica, una delle mie più grandi passioni”.

L’evento, parte della Stagione Eventi musicali 2024/2025 diretta artisticamente dal Maestro Piero Romano, è realizzato in collaborazione con il Comune di Taranto, la Regione Puglia e il Ministero della Cultura. I biglietti sono disponibili su Vivaticket con prezzi da 10 a 35 euro.

Info e prenotazioni: 392.9199935