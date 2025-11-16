lunedì 17 Novembre 25
Il breve respiro di un grande sogno: il Premio Taranto

Matera film Festival, la Città dei Sassi celebra la settima Arte

CP -
Tra gli ospiti d’onore anche il regista, attore, conduttore e doppiatore Claudio Bisio, il regista e sceneggiatore Riccardo Milani e la cantautrice Arisa Si conclude...
Destra o Sinistra?! Solo emozioni su due ruote: la Vespa e la Lambretta

CP -
di Rosa Surico Da Milano, ogni anno, il fascino del viaggio in moto attraversa l' Italia, ultima tappa la Città dei due Mari C' è stato...
“Peso Morto”, il docufilm su uno dei più gravi errori giudiziari della storia italiana

CP -
Si terrà sabato sera a Fragagnano, l' evento organizzato dall' associazione culturale 74022 Andrà in scena a Fragagnano, sabato 15 novembre alle ore 19:00 presso...
