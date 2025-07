Il Libro Possibile 2025: Francesca Fagnani riceve il Premio “Valore Donna BCC San Marzano”

Un riconoscimento alla forza femminile nella cultura, promosso dalla Banca da quattro anni all’interno della kermesse di Polignano. La giornalista premiata per il suo impegno civile e narrativo

È stato consegnato ieri sera a Polignano a Mare, nella serata inaugurale della XXIV edizione del Festival “Il Libro Possibile”, il Premio “Valore Donna BCC San Marzano” alla giornalista e conduttrice Francesca Fagnani. Un riconoscimento istituito dalla Banca nel 2022 per valorizzare personalità femminili distintesi per innovazione, competenza e impatto sociale nei campi della cultura, della scienza, dell’arte e dell’innovazione.

Giunto alla sua quarta edizione, il Premio si inserisce nella partnership di lungo corso tra BCC San Marzano e Il Libro Possibile, che dura da ben nove anni, a conferma dell’impegno della Banca nella promozione della cultura come leva di sviluppo sociale ed economico del territorio.

Dopo le precedenti edizioni che hanno visto premiate Antonella Viola (2022), per il suo contributo medico-scientifico, Barbara Gallavotti (2023), per il lavoro nella divulgazione scientifica, e Cristina Scocchia (2024), CEO di Illycaffè, per la testimonianza manageriale e personale offerta nel libro Il coraggio di provarci, quest’anno il riconoscimento è stato conferito a Francesca Fagnani, “per la straordinaria capacità – si legge nella motivazione – di coniugare rigore giornalistico, empatia narrativa e coraggio civile”.

Ideatrice e conduttrice del programma Belve, Fagnani ha ridefinito il genere dell’intervista televisiva, offrendo uno spazio autentico e non compiacente dove dare voce anche a chi normalmente non ne ha. La sua attenzione verso i temi del disagio giovanile, della violenza di genere, della condizione carceraria e del divario retributivo ha contribuito ad arricchire il panorama culturale e sociale italiano con uno sguardo critico e profondo.

“La nostra Banca crede nella forza delle storie che generano cambiamento – ha dichiarato il Presidente Emanuele Di Palma – e questo premio vuole essere un tributo concreto a donne che, attraverso il proprio impegno, ispirano la società e aprono nuove strade. La cultura è un bene comune e condiviso, e per noi sostenere manifestazioni come Il Libro Possibile significa investire nel capitale umano del nostro territorio.”

Con il Premio “Valore Donna” e il sostegno continuativo al Festival, BCC San Marzano si conferma protagonista attiva nella valorizzazione della cultura, dell’inclusione e della responsabilità sociale, portando avanti con coerenza la propria missione di banca cooperativa vicina alle persone e ai territori.