giovedì 23 Aprile 26
CP

Il “Silenzio Carsico” della laertina Anna Cellaro

Articoli Correlati

Corrado Alvaro: la coscienza inquieta di un Sud universale

CP -
di Rosa Elenia Stravato Biografia, poetica e opere di uno scrittore calabrese che seppe trasfigurare la marginalità in paradigma umano Il Sud, terra proficua di...
Read more

L’Archivista della Memoria: il labirinto verticale di Vincenzo Consolo

CP -
Di Rosa Elenia Stravato Analisi del plurilinguismo espressivo tra impegno civile e ricerca letteraria Il caso, forse, davvero non esiste. Si è qui ed ora per...
Read more

A Gigi gli occhi, please!

CP -
Di Rosa Elenia Stravato Dalla formazione musicale all’impegno pedagogico del Globe Theatre, ritratto di un artista capace di fondere cultura alta e popolare, lasciando un’eredità...
Read more

Iscriviti alla newsletter

Ricevi gli aggiornamenti e le ultime notizie.

L'informazione dei Popoli Mediterranei

CREDIT

NEWCOSMOPOLISMEDIA S.R.L.S.
Direttore Responsabile: Vincenzo Carriero

Registrazione:
Tribunale di Taranto n.4 del 02/04/2012.

CONTATTI

Direttore: Vincenzo Carriero: direttore@cosmopolismedia.it
Redazione: redazione@cosmopolismedia.it
Ufficio Commerciale: commerciale@cosmopolismedia.it
Ufficio Comunicamed: commerciale@comunicamed.it

© Copyright 2022 - CosmoPolisMedia | Made with ♡ by Mediabrand