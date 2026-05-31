domenica 31 Maggio 26
CP

Il tessitore  del pensiero complesso: Edgar Morin e l’arte di connettere il tutto

Articoli Correlati

L’illusione rappresentativa: la politica tra Polis e architettura del potere

CP -
di Rosa Elenia Stravato Genealogia di un’eclissi: dalla gestione del bene comune alla professione del consenso Che cos’è la politica? Una scienza? Una fede laica?...
Read more

È arrivata la zia: Serena Brancale, quando il jazz parla pugliese

CP -
Di Rosa Elenia Stravato Percorsi formativi, identità territoriale e traiettorie artistiche di una delle voci più originali della scena musicale italiana contemporanea Serena Brancale rappresenta una...
Read more

Medimex, Cesare Veronico a Taranto per raccontare la stagione dei grandi concerti

CP -
Venerdì 29 maggio, alle 18.30, nella saletta incontri della Mondadori Bookstore in via De Cesare a Taranto, si rinnova infatti il racconto di una...
Read more

Iscriviti alla newsletter

Ricevi gli aggiornamenti e le ultime notizie.

L'informazione dei Popoli Mediterranei

CREDIT

NEWCOSMOPOLISMEDIA S.R.L.S.
Direttore Responsabile: Vincenzo Carriero

Registrazione:
Tribunale di Taranto n.4 del 02/04/2012.

CONTATTI

Direttore: Vincenzo Carriero: direttore@cosmopolismedia.it
Redazione: redazione@cosmopolismedia.it
Ufficio Commerciale: commerciale@cosmopolismedia.it
Ufficio Comunicamed: commerciale@comunicamed.it

© Copyright 2022 - CosmoPolisMedia | Made with ♡ by Mediabrand