È arrivata la zia: Serena Brancale, quando il jazz parla pugliese

Di Rosa Elenia Stravato

Percorsi formativi, identità territoriale e traiettorie artistiche di una delle voci più originali della scena musicale italiana contemporanea

Serena Brancale rappresenta una delle figure più gettonate e poliedriche del panorama musicale italiano contemporaneo, capace di coniugare tradizione e innovazione in un linguaggio artistico fortemente identitario. Cantante, compositrice e polistrumentista, la sua produzione si distingue per un dialogo continuo tra jazz, soul, R&B e sonorità mediterranee, con una particolare attenzione al recupero e alla valorizzazione delle radici pugliesi.

Nata a Bari, Serena Brancale cresce in un contesto familiare profondamente legato alla musica, elemento che contribuisce in modo determinante alla costruzione della sua sensibilità artistica. Il suo percorso formativo si sviluppa attraverso studi accademici rigorosi: si diploma in violino e successivamente approfondisce il canto jazz, affinando una tecnica vocale sofisticata e versatile. La sua formazione si caratterizza per una doppia tensione: da un lato, l’adesione ai canoni della tradizione jazzistica internazionale; dall’altro, una costante ricerca di contaminazione con linguaggi musicali altri, che spaziano dalla musica nera americana alle sonorità popolari italiane.

Questa duplicità diventa presto il tratto distintivo della sua cifra stilistica. Uno degli aspetti più rilevanti dell’opera di Serena Brancale è il profondo legame con la sua terra d’origine. La Puglia non è soltanto uno sfondo geografico, ma un vero e proprio dispositivo culturale che permea la sua produzione artistica. L’uso del dialetto barese in alcune composizioni, così come il recupero di ritmi e inflessioni tipiche del Sud Italia, testimoniano una volontà precisa di radicamento identitario.

Questo legame si configura in termini non nostalgici, bensì dinamici: la tradizione viene rielaborata e reinterpretata attraverso codici contemporanei, dando vita a un linguaggio ibrido che sfugge alle classificazioni rigide. In tal senso, Brancale si inserisce in una più ampia tendenza della musica italiana contemporanea volta alla riscoperta delle identità locali in chiave globale.

La discografia di Serena Brancale evidenzia una progressiva maturazione artistica e una crescente consapevolezza espressiva. Dopo le prime esperienze discografiche, l’artista ottiene una significativa visibilità partecipando al Festival di Sanremo, esperienza che contribuisce a consolidare la sua presenza nel panorama nazionale.

Le sue produzioni successive si caratterizzano per una maggiore libertà stilistica: elementi jazzistici si intrecciano con groove urban e influenze soul, mentre la vocalità si fa strumento espressivo a tutto tondo, capace di alternare momenti di grande intensità emotiva a passaggi più sperimentali. L’improvvisazione, elemento cardine del jazz, rimane centrale nella sua poetica, ma viene declinata in forme accessibili anche a un pubblico non specialistico.

Nel corso della sua carriera, Serena Brancale ha saputo costruire un percorso coerente e riconoscibile, ottenendo apprezzamenti sia dalla critica sia dal pubblico. Le sue performance dal vivo, in particolare, rappresentano uno dei punti di forza della sua proposta artistica: l’interazione con il pubblico, la padronanza tecnica e la capacità di reinterpretare i brani in chiave sempre nuova contribuiscono a rendere ogni concerto un’esperienza unica. Parallelamente, la sua presenza nei contesti internazionali testimonia la capacità della sua musica di oltrepassare i confini nazionali, confermando la validità di un linguaggio che, pur radicato in una specifica identità territoriale, si rivolge a un pubblico globale.

La discografia di Serena Brancale evidenzia una progressiva maturazione artistica e una crescente consapevolezza espressiva. Tra i momenti di maggiore visibilità si colloca la partecipazione al Festival di Sanremo 2015 con il brano Galleggiare, che le consente di imporsi all’attenzione del grande pubblico grazie a una proposta stilisticamente raffinata e non convenzionale. Negli anni successivi, l’artista ha consolidato il proprio percorso attraverso produzioni che mescolano jazz, funk e sonorità urban, ottenendo riscontri significativi anche sulle piattaforme digitali. Brani come Baccalà — diventato virale per la sua originalità linguistica e ritmica — testimoniano la sua capacità di coniugare ricerca e immediatezza comunicativa. Le sue performance dal vivo rappresentano uno dei punti di forza della sua proposta: l’interazione con il pubblico, la padronanza tecnica e la capacità di reinventare i brani contribuiscono a rendere ogni concerto un’esperienza unica.

Il crescente successo sulle piattaforme digitali, unito alla partecipazione a festival e rassegne internazionali, conferma la sua capacità di dialogare con contesti culturali diversi, portando una visione musicale radicata ma al tempo stesso aperta e cosmopolita.

Particolare rilievo assume la sua più recente partecipazione al Festival di Sanremo, dove ha presentato un nuovo brano che conferma la maturità artistica raggiunta: una sintesi efficace tra radici pugliesi, groove contemporanei e una vocalità sempre più consapevole. Questo ritorno sul palco dell’Ariston ha rappresentato non solo un momento di grande esposizione mediatica, ma anche la consacrazione di un percorso coerente e in continua evoluzione.

Serena Brancale si presenta gemma rara nell’ambito della musica contemporanea italiana: un esempio di come sia possibile coniugare rigore accademico, ricerca stilistica e valorizzazione delle tradizioni locali. La sua traiettoria artistica dimostra che l’identità, lungi dall’essere un limite, può diventare una risorsa fondamentale per l’innovazione e la sperimentazione musicale.