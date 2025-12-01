lunedì 1 Dicembre 25
CP

L’ armonia del sapere: Archita

Articoli Correlati

Giovanni Paisiello: l’armonia del mondo

CP -
di Rosa Elenia Stravato La vita, la formazione e l’eredità del compositore tarantino che incantò le corti europee e segnò la storia dell’opera settecentesca Nel...
Read more

Orchestra della Magna Grecia, presentato il quadro sonoro di Teho Teardo “Il Canyon di Taranto”

CP -
Il tema di questa nuova opera è il Ponte Girevole, simbolo della Città dei Due mari Questa mattina, sulla Banchina del Castello aragonese, è stato...
Read more

Un Maestro tra Ottocento e Novecento: Mario Pasquale Costa

CP -
di Rosa Elenia Stravato La vita, la formazione e l’eredità artistica del compositore tarantino che trasformò il canto da salotto in poesia musicale Quando si parla...
Read more

Iscriviti alla newsletter

Ricevi gli aggiornamenti e le ultime notizie.

L'informazione dei Popoli Mediterranei

CREDIT

NEWCOSMOPOLISMEDIA S.R.L.S.
Direttore Responsabile: Vincenzo Carriero

Registrazione:
Tribunale di Taranto n.4 del 02/04/2012.

CONTATTI

Direttore: Vincenzo Carriero: direttore@cosmopolismedia.it
Redazione: redazione@cosmopolismedia.it
Ufficio Commerciale: commerciale@cosmopolismedia.it
Ufficio Comunicamed: commerciale@comunicamed.it

© Copyright 2022 - CosmoPolisMedia | Made with ♡ by Mediabrand