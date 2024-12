La magia della musica al Gran Galà del Liceo De Ruggieri

di Angelo Nasuto

L’evento, attraverso le note del CineMusical dell’Orchestra della Tebaide d’Italia, ha celebrato i cinquant’anni dell’istituto massafrese

La magia della musica ha abbracciato la splendida atmosfera del Gran Galà del Liceo De Ruggieri di Massafra. Ieri sera le note del CineMusical dell’Orchestra della Tebaide d’Italia hanno dato vita all’evento di grande impatto per celebrare i cinquant’anni dell’istituto massafrese, nella cornice della chiesa di San Leopoldo Mandic, addobbata mirabilmente con luci e colori sfavillanti grazie alle composizioni floreali e architettoniche della parrocchia.

Lo spettacolo, scritto dalla direttrice artistica Raffaella Balestra, si è pregiato delle opere musicali del grande maestro Ennio Morricone, creatore delle meravigliose colonne sonore di molti film iconici del genere western, grazie agli arrangiamenti del direttore dell’orchestra Cosimo Maraglino. Ed è stato arricchito dalla interpretazioni canore delle soliste Gisella Carone, Flora Contursi e dei cantanti Mario Patella e Christian Tartarella, quest’ultimo tra l’altro ex studente del liceo massafrese.

Il numeroso pubblico è rimasto così letteralmente estasiato dalla performance, da chiedere alla conclusione della serata un bis di uno dei tanti brani ascoltati. Tutto è avvenuto per dare lustro alla scuola, diretta da sei anni dalla Preside Elisabetta Scalera, che quest’anno compie l’importante anniversario del cinquantennale. Da tantissimi anni e sin dal 1974 il De Ruggieri ricopre un ruolo primario nella formazione delle giovani generazioni di questo territorio della zona occidentale della Provincia Jonica. Tantissimi anni in cui le aule di questo liceo si sono affollate di giovani appassionati e quindi intimamente legati non solo alle lezioni di ogni disciplina, ma alla cultura tutta, recependo l’insegnamento più grande: essere sempre curiosi,attenti e interessati ai vari ambiti culturali, compreso quello straordinario della musica.

A sottolineare l’intento celebrativo, prima del concerto c’è stata un’adeguata presentazione dell’evento, guidata dalla prof.ssa Barbara Gisonna, che ha annunciato i saluti delle personalità più eminenti presenti tra il pubblico a cominciare dal vescovo della diocesi di Castellaneta Mons. Sabino Iannuzzi.

Il prelato ha voluto presenziare alla serata, evidenziando l’importanza dell’esaltazione della bellezza, come concetto fondamentale e irrinunciabile per poi saper porsi nei confronti dell’altro con stima e rispetto, evitando lo scontro che è premessa dei conflitti non solo sociali. Hanno dato il loro saluto anche Raffaele Gentile, funzionario massafrese del Ministero dell’Istruzione e del Merito, e naturalmente la Preside del liceo, la professoressa Scalera, visibilmente emozionata e soddisfatta per il successo della serata e la continuità che questi eventi stanno donando alla culturadel territorio massafrese.