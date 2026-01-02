La musica come sapere e visione

di Rosa Elenia Stravato

Il percorso artistico e spirituale di Paolo Palazzo tra tradizione colta, sperimentazione e luce

Chi è, oggi, un compositore? Quale funzione esercita, quale responsabilità assume, quale spazio riesce ancora a ritagliarsi nel mondo contemporaneo, frammentato e accelerato? E soprattutto: che cosa fa davvero un compositore, oltre l’atto, apparentemente solitario, dello scrivere musica? A queste e a molte altre domande — che attraversano la storia della musica e interrogano il nostro presente con rinnovata urgenza — sembra poter rispondere con rara lucidità un docente e compositore a noi prossimo nel tempo e nello sguardo, capace di incarnare una figura intellettuale che non si limita a sopravvivere, ma che resiste, si trasforma e dialoga: il Maestro Paolo Palazzo.In lui la composizione non è un gesto anacronistico né un esercizio autoreferenziale, bensì una pratica viva, che si nutre di pensiero critico, di trasmissione del sapere e di confronto con le molteplici forme del contemporaneo, dimostrando come la figura del compositore, lungi dall’essere relegata ai margini, possa ancora offrire chiavi di lettura profonde e necessarie del nostro tempo. Il profilo artistico e accademico di Palazzo si presenta come un magistrale esempio di sintesi tra rigore formativo, apertura internazionale e tensione costante verso una ricerca musicale colta, mai disgiunta da una profonda consapevolezza del presente.

La sua traiettoria si fonda su una solida preparazione accademica: laureato in Discipline musicali – Organo ad indirizzo solistico – e in Didattica della musica con il massimo dei voti e la lode, egli si è inoltre brillantemente diplomato in Organo e Composizione presso il Conservatorio “Nino Rota” di Monopoli, istituzione nella quale ha affinato un linguaggio musicale improntato alla precisione formale e alla profondità espressiva.L’attività concertistica di Palazzo si è sviluppata su un piano autenticamente internazionale, conducendolo a esibirsi in Italia, Finlandia, Indonesia e negli Stati Uniti, contesti nei quali la sua interpretazione organistica ha saputo coniugare fedeltà filologica e sensibilità contemporanea. Parallelamente, la sua vocazione compositiva si è declinata in ambiti eterogenei, spaziando dalla musica per il cinema alla produzione multimediale. Egli ha infatti firmato colonne sonore per film e cortometraggi — tra i quali Le Projectionniste, presentato al Court Métrage Corner del Festival di Cannes nel 2013 — nonché musiche per progetti del Centro Sperimentale di Cinematografia di Roma e della Rai. A ciò si affianca un’intensa attività di sound design per campagne pubblicitarie, realizzate in collaborazione con agenzie di produzione di respiro internazionale. Singolare è anche la dimensione pedagogica del suo percorso poiché nel 2014 Paolo Palazzo ha avviato la sua attività di docenza come Assistente Professore di Composizione e pianista accompagnatore presso l’Università di Scienze Applicate Metropolia di Helsinki; esperienza che testimonia il riconoscimento della sua competenza in un contesto accademico altamente qualificato.

In ambito istituzionale e performativo, collabora stabilmente con la Fondazione Paolo Grassi e, dal 2011, ricopre il ruolo di organista nei concerti dell’ensemble barocco del Festival della Valle d’Itria di Martina Franca, contribuendo alla valorizzazione di un repertorio di grande raffinatezza storica e stilistica. Pur ammettendo un amore profondo per il contrappunto — cifra identitaria del suo pensiero musicale — Palazzo non ha mai rinunciato al dialogo con linguaggi altri, confrontandosi con il panorama pop e collaborando con artisti quali Rjd2, Renzo Rubino (Warner Music), Madman e Priestess (TantaRoba, Universal Music Publishing). Emblematico, in tal senso, è il lavoro svolto nel febbraio 2018, quando ha arrangiato, orchestrato e diretto il brano Custodire di Renzo Rubino, con la partecipazione di Serena Rossi, in occasione della 68ª edizione del Festival di Sanremo. In questo contesto, la sua scrittura ha dimostrato come la complessità possa convivere con l’accessibilità, senza mai scadere nella semplificazione. La cifra distintiva della sua capacità compositiva risiede infatti in una ricercatezza che si compiace del gusto, della complessità e di un’eleganza rigorosa, impermeabile alle mode e alle contingenze effimere. Tale attitudine trova una sintesi particolarmente evocativa nel progetto Ad Lucem: un percorso musicale e spirituale. Il titolo, che dal latino si traduce “Verso la Luce”, allude a un orizzonte simbolico nel quale la musica diventa strumento di esplorazione di spiritualità, speranza e trascendenza. Un’opera di meditazione sonora, capace di restituire alla musica una funzione etica e contemplativa, riaffermandone il valore come luogo di senso e di elevazione.

L’opera, la poetica raffinata e il percorso di Paolo Palazzo delineano l’immagine di un musicista colto e poliedrico, dal sorriso stampato e dal volto simpatico, la cui ricerca, saldamente ancorata alla tradizione, si apre con naturalezza al dialogo interdisciplinare e internazionale, mantenendo intatta una tensione verso la luce della conoscenza e dell’espressione artistica più autentica.