La musica come sapere e visione

ICO Magna Grecia presenta il concerto di Capodanno

Dirige il Maestro Piero Romano, con il soprano Gesua Gallifoco e il baritono Guido Dazzini, musiche di Strauss, Donizetti, Rossini, Tchaikovski, Gounod, Shostakovich, Bizet,...
Un Mezzogiorno tutto da analizzare: le spedizioni antropologiche nel Sud Italia

Di Rosa Elenia Stravato Tra documentazione etnografica e costruzione dell’identità culturale Le spedizioni antropologiche nel Sud Italia, condotte principalmente nella seconda metà del Novecento, hanno rappresentato...
Mottola, per Becket arriva Antonella Palmisano

La marciatrice e campionessa olimpica, originaria di Mottola, ospite d’onore del corteo storico Antonella Palmisano sarà tra gli oltre 400 partecipanti al grande corteo storico...
